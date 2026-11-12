20 yıl önce dünyayı sarsan o anın ardından eski İtalya milli takımı yıldızı Marco Materazzi, bunu konuşmak için yeniden ortaya çıktı. Ancak bu kez gururdan ya da öfkeden değil, minnettarlık ve korkudan dolayı.

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İspanyol forvet Jesus de Miguel'in sahada yaşanan korkunç bir çarpışma sonucu hayatını kaybetmesi, eski İtalyan savunmacının kariyerindeki en tehlikeli anı yeniden hafızasına getirdi: 2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane'ın meşhur kafa darbesini yediği an. Bu olay onu şunları söylemeye itti: Yara almadığım için Allah'a şükrediyorum.

Materazzi, perşembe günü yayımlanan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği röportajda şöyle konuştu: "Jesus de Miguel'in ölümü, yara almadığım için Allah'a şükretmeme sebep oldu." Kısa ama futbolu hâlâ sarsan trajedinin tüm ağırlığını taşıyan sözlerdi bunlar.

Tenerife forveti de Miguel, bu ayın başlarında İspanya İkinci Lig'deki bir maç sırasında Andorra kalecisi Jesus Uno ile çarpışmasının ardından hayatını kaybetti. Çarpışma başta sıradan görünse de, oyuncunun ölümünün bir gün sonra açıklanmasıyla saatler içinde bir faciaya dönüştü.

Materazzi, Dünya Kupası tarihinin en meşhur olaylarından biri sayılan kafa darbesi olayının, aradan yirmi yıl geçmesine rağmen kendisini hâlâ rahatsız ettiğini vurguladı; üstelik bu olaydan sonra İtalya ile dünya şampiyonluğunu kazanmış olmasına karşın. 2006 finalinde, dönemin Fransa Milli Takımı kaptanı Zidane, kafasıyla Materazzi'nin göğsüne vurduktan sonra kırmızı kart görmüş, ardından İtalya penaltı atışlarıyla şampiyonluğu kazanmıştı.

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Eski Inter Milan savunmacısı, de Miguel'in başına gelenlerin kendisine 2006'da yaşadığı olayın tamamen farklı bir şekilde sonuçlanabileceğini fark ettirdiğini sözlerine ekledi. Tüm dünyanın gördüğü ve Zidane'ın bir öfke anı olarak kabul edilen o kafa darbesi, darbe başka bir yere ya da farklı bir güçle gelmiş olsaydı, insani bir trajediye dönüşebilirdi.

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Bugün Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Zidane, geçen ay kafa darbesiyle gurur duymadığını ancak pişman da olmadığını söylemişti. Bu açıklama, iki yıldız arasındaki eski bir yarayı yeniden açtığı için geniş yankı uyandırdı.

Materazzi, Zidane ile olan ilişkisinin yeni bir yönünü ortaya koydu ve 2010 yılında bir maç öncesinde ikisini bir araya getiren karşılaşmadan bahsetti.

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Eski İtalyan oyuncu şöyle dedi: "Beni görünce biraz tereddüt etti, hatta geri dönmek için arkasını döndü. Ama ben ona yaklaştım ve elini sıkarak şöyle dedim: Bizi kimsenin görmediği bu yerde karşılaştığımıza sevindim. O da bana şöyle cevap verdi: Merak etme, bu tür şeyler olur, hepsi geçmişte kaldı."

Ancak Materazzi, Zidane'ın daha sonra görüşmenin kendisinin anlattığı şekilde gerçekleştiğini inkâr etmesinden ve Materazzi'yi hayranlarından biri sandığını söylemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Şöyle dedi: "Daha sonra her şeyi inkâr etmesi üzücü."

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Materazzi'nin açıklamaları hassas bir zamanda geldi; zira Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, perşembe günü ilerleyen saatlerde UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma akıllara 2006 finalini getirecek ve taraftarlara futbolun yalnızca zaferlerden ve kupalardan ibaret olmadığını, aksine oyuncuların hayatını sonsuza dek değiştirebilecek insani anlar barındırdığını hatırlatacak.

Bugün, de Miguel'in ölümünün ardından Materazzi o kafa darbesine farklı bir gözle bakıyor; bu artık yalnızca sportif bir anı değil, oyuncuların hayatının ne denli kırılgan olduğunun ve sahadaki tek bir öfke anının telafisi imkânsız bir felakete dönüşebileceğinin bir hatırlatıcısı haline geldi.