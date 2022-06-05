Hollandalı savunmacının Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyor.

Juventus forması giyen savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, Juventus'la kontratını uzatmadan önce seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Kulüple 2024'e kadar sözleşmesi bulunan ve bir süredir yönetimle yeni sözleşme için pazarlık halinde olan 22 yaşındaki oyuncu henüz son kararını vermedi.

Takımın sahadaki performansını yeterli bulmayan yıldız savunmacı kulübü zirveye geri döndürecek hamleler bekliyor.

De Ligt yeni sözleşme hakkında ne söyledi?

NOS'a bir röportaj veren De Ligt, Juventus'la yeni sözleşme üzerinde görüştüğünü, fakat diğer projelere de açık olduğunu belirtti.

"Pazarlıklar şu anda devam ediyor. Doğru zaman geldiğinde sözleşme uzatmak ile ayrılmak arasında bir tercih yapacağım. Her zaman benim için sportif açıdan en iyi olan şartları arıyorum."

Genç stoper takımın performansıyla ilgili endişelerini açık yürekli biçimde dile getirdi.

"Üst üste iki dördüncülük yeterince iyi değil. Aşama kaydetmemiz gerekiyor, çünkü bu sonuçlar birer hayal kırıklığı. Juventus her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olmalı."

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De Ligt, Juventus'tan ayrılabilir mi?

Ajax'ta parladıktan sonra 2019'da 85,5 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan De Ligt genç yaşına rağmen savunmadaki soğukkanlılığı ve becerisiyle alkış alıyor.

Hollanda'da birlikte çalıştığı Erik ten Hag'ın takımın başına geçmesiyle De Ligt'in adı bir süredir Manchester United ile anılmaya başladı.

De Ligt, 2019'da Ten Hag yönetiminde Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselerek büyük bir sürprize imza atan Ajax kadrosunun önemli isimleri arasındaydı.

Ajax formasıyla 117 maça çıkan De Ligt, 2019/19 sezonunda Eredivisie'yi ve Hollanda Kupası'nı kazanarak duble yapmıştı.

Juventus'taki ilk sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşayan Hollandalı, iki kez de İtalya Kupası'nı kaldırdı.