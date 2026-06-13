De La Fuente: Yamal'ın sakatlığı konusunda çok endişeliydik... Bu oyuncunun yokluğu çok üzücü

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de La Fuente, La Roja'nın 2026 Dünya Kupası'na yönelik son hazırlıkları hakkında konuştu.

İspanyol "As" gazetesine verdiği röportajda Lavuente şunları söyledi: "Sakat oyuncular Lamine Yamal, Victor Muñoz ve Nico Gonzalez'in durumu mu? Adım adım ilerleyeceğiz. Her geçen gün iyileşiyorlar ve kulüplerinin bize sunduğu tedavi ve talimatlar gerçeklerle tamamen örtüşüyordu. Konuyu takip ediyoruz ve planlandığı gibi bu çalışmaya devam ediyoruz. Herkes Yeşil Burun Karşılaşması'nda hazır olacak, ancak bu onların oynayacağı anlamına gelmez."

Ve ekledi: "Bu uzun soluklu bir yarış ve birçok nedenden dolayı oyuncuların eforlarını dağıtmak gerekiyor. Çok farklı ve benzersiz bir Dünya Kupası olacak. Çok fazla seyahat, az dinlenme, az dinlenme, sıcaklık, rakım değişiklikleri... Bu durum, maçın kendisinden daha yorucu olacaktır. Onlara çok iyi bakılmalıdır. Fiziksel durum, bu Dünya Kupası'nda belirleyici olacaktır."

Lavoyente'ye "Yamal'ın durumu yüzünden korku duydunuz mu?" diye soruldu... O da şöyle cevap verdi: "Çok endişeliydik. Çünkü bu sakatlığın onu üç ay ya da iki ay uzak tutmayacağını gördük, ancak bu bir buçuk ayın daha uzun bir süreye uzanabileceği kesindi."

Ve ekledi: "İyileşme için belirlenen son tarihler, beklentiler ve iyileşme kalitesi açısından olağanüstü. Hepimiz... Şaşırmadık, ama çok mutluyuz. İyileşmenin süreyi kısalttığını ve Yamal'ın her geçen gün daha iyi hissettiğini gördüğümüz için çok mutluyuz. Bu da onun ilk maç için mükemmel durumda olacağını düşündürüyor."

Ve şöyle devam etti: "Yamal, Euro'ya bir çocuk olarak geldiğinin ve şimdi bir yıldız olduğunun tamamen farkında... Futbol açısından son derece olgun bir oyuncu ve yeteneğinin yanı sıra bu, onun hakkında çok konuşmamızı ve sahada olağanüstü bir doğallıkla tüm yeteneğini, kalitesini, potansiyelini ve hedeflerini sergilemesini sağlıyor. Bunu kutluyoruz, ancak yine de 18 yaşında olduğunu ve ona özen göstermeye, onu korumaya ve ona eşlik etmeye devam etmemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü hala birçok iniş çıkış yaşayacak ve bunlar doğal şeyler."

Ve şöyle devam etti: "Yamal'ın ayaklarını her zaman yere basması gerekiyor. Şu anda bundan keyif alıyor, ancak asla şüpheye kapılmamalıyız ve ona yakın olmalıyız. Kendini kanıtlamak ve tüm futbol potansiyelini göstermek için iyi bir zaman. O takıntılı, zihinsel olarak hazır ve Dünya Kupası'nı düşünüyor."

Lavonte'ye "Kariyerinizde karmaşık kararlar vardı... Kitabınızda Ramos'u kadro dışı bırakmanın bir gün yapmanız gereken en zor şey olduğunu söylüyorsunuz... Kadro dışı bırakılmadan önce Carvajal ve Morata ile konuşma nasıl geçti?" diye soruldu. O da şöyle cevap verdi: "Bakın, Las Rozas'ta Álvaro Morata bizi ziyaret etmişti. Onunla birlikteyken soyunma odasındaki neşeyi görseydiniz... Yaşadığımız, yaşıyor olduğumuz ve hala yaşayabileceğimiz anları hatırlıyoruz. İkisi de bu takıma duygusal olarak çok bağlı. Harika liderlerdi... En iyileriydi. Silinmez bir miras, liderlik ve profesyonellik okulu bıraktılar."

Ve şöyle bitirdi: "En çok acı veren yokluklar, Fermin Lopez gibi sakatlıklardan kaynaklananlardır... O, harika, olağanüstü bir dönemde olan, kendinden emin ve güvenli adımlarla ilerleyen bir futbolcuydu... Bu onun Dünya Kupası olabilirdi, ama bir sakatlık yüzünden düştü... Saçma sapan bir sakatlık yoktur, ama hepsi çok acı vericidir. İşte bunlar acı veriyor... Bu yokluklar acı veriyor."