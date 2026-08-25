İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, son dönemde eleştirilere maruz kalan Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal hakkında konuştu ve son Dünya Kupası'nın kazanılmasında oyuncuların üstlendiği rolü övdü.

2022 yılında göreve gelmesinden bu yana de la Fuente, oyuncuların tek bir takım ruhuyla rekabet etmenin önemini kavradığı ve her an rollerini kabullendiği bir takım kurmayı başardı.

De la Fuente "Radio Estadio Noche" programında şunları söyledi: "En önemlisi, genç kuşakların, özellikle de bu yüzyılda, İspanyol futbolunun milli takım düzeyindeki en parlak dönemlerine hiç şüphesiz tanıklık etmiş olması."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanma kültürü ve zihniyeti yaratmak istiyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum; bu da şu an bizi bekleyen tüm sorumluluklarla yüzleşmek için son derece önemli."

Teknik direktör, İspanya'nın geleceğe odaklanmasının gerekliliğini vurguladı: "Bu turnuvada kısa vadeye odaklanıyoruz. İngiltere'yi düşünüyoruz ve UEFA Uluslar Ligi'nin yarı finaline yükselmek için kazanmamız gereken maçları düşünüyoruz, çünkü bir başka kupa için yeniden rekabet etmeye son derece hevesliyiz."

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Lamine Yamal'ın konumu

Şunları ekledi: "Buradaki tüm oyuncular olağanüstü; 26 oyuncunun tamamı kendi mevkilerinde dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alıyor, ancak burada belirli bir rolü ne zaman üstlenmeleri gerektiğini, hiçbir anlaşmazlık olmadan, doğal ve içten bir şekilde bildiler ve kabullendiler. Ayrıca Lamine'in rolünün ve gördüğü medya ilgisinin de farkındalar."

Lamine Yamal, bu milli takımın en öne çıkan oyuncularından biri sayılıyor; genç yaşına (yalnızca 19 yaşında) rağmen takımın en önemli oyuncularından biri hâline geldi.

Barcelona'nın Elche karşısında elde ettiği büyük galibiyete (5-0) rağmen Lamine Yamal, kişisel açıdan zorlu bir gece geçirdikten sonra farklı bir biçimde göz önündeydi; gerek sahadaki performansı gerekse oyundan çıkarılmasının ardından verdiği duygusal tepki, Katalan kulübü içinde ve sosyal medyada geniş bir tartışma yarattı.

De la Fuente şunları söyledi: "Lamine büyük bir futbol olgunluğuna sahip; her şeye sakinlikle yaklaşıyor, takım arkadaşları da öyle. Her an herkesin oynayacağı bir rolü olduğunun farkındalar. Bu, güçlü yönlerimizden biri."

Ancak Luis de la Fuente'nin en dikkat çekici sözleri, Barcelonalı forvetin geleceğinden bahsederken oldu: "Lamine 19 yaşında. Performansının zirvesine ulaşmasına daha çok var, çünkü hem mesleki hem de kişisel olarak her alanda hâlâ gelişiyor ve Lamine'in tüm potansiyelini henüz görmedik."

Bununla birlikte teknik direktör, önümüzdeki yıllarda ne olabileceği konusunda tahminde bulunmamayı tercih ediyor ve oyuncunun gelişimini sakin bir şekilde sürdürmesine izin vermeye kararlı: "Ancak bu işi adım adım ele alacağız; dört ya da beş yıl içinde ne olacağını öngöremeyiz."

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