De la Fuente: Yamal dehanın kaygısını yaşıyor, İngiltere'nin attığı yedi gol Hırvatistan'ı yansıtmıyor

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, Barcelona'nın kanat oyuncusu genç yıldız Lamine Yamal'ın sürekli parlama arzusunu övdü. Bu açıklamalar, La Roja'nın yarın akşam Salı günü UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında ev sahibi Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde geldi.

De la Fuente, Hırvatistan karşılaşması öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Yamal'da dehanın endişesi, olağanüstü yeteneğin endişesi var. Buradaki endişe olumsuz anlamda değil; o her zaman daha iyisi için susamış durumda çünkü en iyisi olmak istiyor."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Olağanüstü bir tutkuya sahip bir takımımız var çünkü tüm oyuncularımız rekabet etmekten bıkmıyor."

Lamine, milli ara süresince İspanya'nın oynadığı üç maçın hepsinde ilk golü kaydetti.

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Bu bağlamda, ilk 11'de oynayıp oynamayacağını teyit etmeden, Lamine'nin iyi bir performans sergilediğine ve milli ara süresince takımda en çok süre alan oyuncu olduğuna işaret etti.

Şöyle açıkladı: "Bütün oyuncular oynamak istiyor, ardından bunun ne kadar uygun olduğunu değerlendiriyoruz. Lamine seviyesinin zirvesinde ve doğuştan bir rekabetçi. Her maç için mümkün olan en iyi kadroyu seçmeye her zaman özen gösterdik ve bu turnuva boyunca sürdürdüğümüz tutum da bu oldu."

Luis de la Fuente ayrıca, Hırvatistan'daki geçmişi nedeniyle bu maçın kendisi için son derece özel olduğu Dani Olmo hakkında da konuştu.

İngiltere ve Çekya karşısında ilk 11'de oynayan ancak ilk Hırvatistan maçında forma giymeyen Dani Olmo hakkında İspanyol teknik direktör şunları söyledi: "Bu maçın önemini çok iyi biliyor. Dani'nin maçta oynaması için en uygun zamanı değerlendireceğiz, ama o son derece heyecanlı ve Hırvatistan'da büyük bir popülerliğe sahip."

Öte yandan, La Roja'nın teknik direktörü Hırvatistan'ın güçlü yönlerine dikkat çekti ve Hırvatistan Milli Takımı'nın İngiltere karşısında aldığı ağır 7-0'lık mağlubiyet üzerine uzun uzun konuşmadı.

De la Fuente şu yorumu yaptı: "Benim için onlar harika bir takım. Son yıllarda en önemli milli takımlardan biri oldular. Son maçta olanlar bir kazaydı. Coşkulu ve duygusal bir atmosferle karşılaşacağız ve bu hoşumuza gidiyor. Harika bir maç olacak. İster bizi destekliyor olsunlar ister bize karşı olsunlar, taraftarların coşkusunu hissetmeyi seviyorum."

Belirtmek gerekir ki İspanya Milli Takımı, ilk 3 maçını kazanarak 9 puanla grubunun lideri konumunda bulunurken, Hırvatistan Milli Takımı 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



