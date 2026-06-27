De La Fuente, Uruguay maçı hakkında: Bundan sonra normal maçlar oynamayı umuyoruz!

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, dün Cuma akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son turunda oynanan İspanya-Uruguay maçında yaşanan gerginlikler ve kavgalar hakkında yorumda bulundu.

İspanyol “AS” gazetesinde yer alan açıklamalarında De la Fuente, “Maçın son derece zor geçeceğini biliyorduk. Bu, kendimizi rahat hissedebileceğimiz türden bir maç değil. Ama işte bu yüzden hakem var” dedi.

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İspanya teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Maç son derece sert ve acımasız bir şekilde oynandı, ancak biz buna ayak uydurmayı başardık."

Ve ekledi: “Hakemlik kolay bir iş değil, ama işte bu yüzden bu tür maçlarda yardımcı olmak üzere VAR teknolojisi var. Umarım bundan sonra, ister top mücadelesinde ister maçın yönetilme biçiminde olsun, normal maçlar oynayabiliriz.”

İspanya, Uruguay’ı 1-0 mağlup ederek grubu lider ve tam puanla (9 puan) tamamlayarak son 32 turuna yükseldi ve 10. grubun ikincisiyle, yani Avusturya ya da Cezayir ile karşılaşacak.

Öte yandan, Uruguay, 2 puanla 8. grubu üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Grup ikincisi Kap Verde (3 puan) olurken, Suudi Arabistan ise 2 puanla grubun son sırasında yer aldı ve gol farkı nedeniyle Uruguay’ın gerisinde kaldı.