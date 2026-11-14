İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, yarın pazar günü İngiltere ile oynanacak ve grup liderliğinin kime ait olacağını belirleyecek olan karşılaşma hakkında konuştu. Grup lideri, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçları önümüzdeki mart ayında oynandığında rövanş maçını kendi sahasında yapacak.

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İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörünün basın toplantısındaki açıklamalarını aktaran Marca gazetesi, teknik direktörün şu sözlerine yer verdi: "Maça beraberlik için çıkmayacağız. Üst üste 12 galibiyet aldık ve bir sonraki galibiyetin 13 numara olmasını istiyoruz. Yalnızca kazanmayı düşünüyoruz ve 13 sayısını ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsunuz."

Sözlerine şöyle devam etti: "İspanya Milli Takımı gerçekten özel bir dönem inşa etti. Bugün itibarıyla dünya futbolu genelinde mağlubiyet almadan en çok maç oynayan takımız. Ancak elde ettiklerimizle yetinmiyoruz. Sürekli bir takıntımız var; o da bir sonraki maçımızı bizim için son maç gibi görmek. Hâlâ gelişmek için önümüzde muazzam bir alan var."

Şunları belirtti: "Tüm oyuncular bugün maça çıkmak ve yarın antrenman yapmak için ideal durumda. Bugün aramızda olmayacak tek oyuncu Alejandro Grimaldo; bir viral rahatsızlık geçirdiği için antrenmana çıkmayacak."

Yarınki maçın kadrosundan 5 oyuncunun çıkarılmasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Mesele sportif hesaplamalarla ilgili. Kadroda 28 oyuncumuz var, ancak yalnızca 23 oyuncuyu çağırmaya izin veriliyor. Herkes bunu önceden anlıyor. Biz bunu tamamen doğal bir durum olarak değerlendiriyoruz. En rahatsız edici yanı, onlara bunu gece bildirmek. Ancak onlar bu durumla doğal bir şekilde başa çıkıyor ve tam bir saygıyla anlayış gösteriyorlar."

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Lamine Yamal'ın hazır olup olmadığıyla ilgili olarak ise şunu açıkladı: "Öfke duymadım. Beni rahatsız edenin gerçeği söylememek olduğunu belirtmiştim. Yalanı ya da inandırıcılığın ve gerçeğin yokluğunu sevmem."

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Şunları vurguladı: "Yamal harika bir durumda. Gerekirse yine tekrarlayacağımız bir süreç bu. Mükemmel şekilde iyileşti. Dün hem o hem de Mikel Oyarzabal muhteşem bir karşılamayla ağırlandı. Ne diyebilirim ki? İşlerin bu şekilde gelişmesinden son derece memnunum, ama başka bir şey yok."

Şunları ekledi: "Yamal'ın maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağını göreceğiz (gülüyor), ancak ilk 11'de başlarsa bu oynamaya hazır olduğu anlamına gelir. Tamamen ideal bir durumda."

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Şuna dikkat çekti: "Yamal, iki seyahati yapmamaktan ve soğuk havadan uzak kalmaktan çok faydalandı. Kesinlikle hiçbir sorun olmadan oynamaya hazır."

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü şunu vurguladı: "Bizim İngiltere'nin oynadığı şekilde oynamamız mümkün değil, İngiltere'nin de bizim İspanya'da oynadığımız şekilde oynaması mümkün değil. Bu, dünyada izlenebilecek en iyi maçlardan biri."

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Rakiplerin İspanya ile karşılaştıklarındaki motivasyonları hakkında ise şunları söyledi: "Dünya şampiyonunu yenmek, büyük bir takım olabileceğiniz fikrini pekiştirmenin en iyi yolu. Tüm rakipler artık bize karşı maçlara daha büyük bir motivasyonla, daha fazla heyecan, atılganlık ve agresiflikle çıkıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "İngiltere en zorlu rakip mi? Fransa, İngiltere ve Portekiz arasındaki farklar son derece küçük. Bunlardan herhangi bir milli takım sizi yenebilir. FIFA sıralamasının zirvesindeki milli takımlar arasında fark yok."

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Teknik direktör Thomas Tuchel ve ırkçılıkla mücadele protokolünün uygulanmasına ilişkin uyarı konusunda ise şunu açıkladı: "Tuchel'e İspanya'da ırkçılık olmadığını söyleyebilirsiniz. Biz ırkçı değiliz, tıpkı İngiltere'de olduğu gibi."

Şuna dikkat çekti: "İngiltere 60 yıldır hiçbir uluslararası kupa kazanmadı mı? Değer ile fiyatı birbirine karıştırmamalıyız. İspanyol oyuncular son derece ucuz. Dünyanın en iyi oyuncuları, ama yine de onlar için İngiltere'de başka bir oyuncuyla anlaşmak için ödeyeceğinizin yarısını ödüyorsunuz. Her taraf kendi dünyasına ve pazarına göre hareket ediyor ve herkesin istediğini yapma özgürlüğü var. Büyük oyunculara sahip olup kupa kazanamadığınızda, doğru yolda olup olmadığınızdan şüphe etmeye başlarsınız."

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Şunu ekledi: "Fermín López hâlâ İspanya ile gol atamıyor mu? Bunu başarmasını diliyorum, ama gol atamayan başka oyuncular da var. O istisnai bir oyuncu. Size oyunda birçok çözüm, ceza sahasına ulaşma yeteneği ve hücum derinliği sunuyor."