İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a gelişimini sürdürmesi ve futbol efsaneleri seviyesine ulaşması için verdiği öğüdü açıkladı; genç yaşına rağmen baskıyla başa çıkma becerisini övdü.

De la Fuente, İspanyol haber ajansı "EFE" ile yaptığı röportajda, Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'nun dünya futboluna sunduklarına büyük hayranlık duyduğunu belirterek, ikisinin performans, davranış ve sportmenlik açısından örnek alınacak bir model oluşturduğunu söyledi.

İspanya'nın teknik direktörü, iki yıldızın ülkelerinin milli takımlarıyla oynamayı bırakmasına değinerek şunları vurguladı: "Ben onların en büyük hayranlarından biriyim, özellikle de spor dünyasına ve genel olarak topluma sundukları değerler ve ilkeler nedeniyle. Futbolda örnek alınacak birer örnek oldular."

"Mundo Deportivo" gazetesinin öne çıkardığına göre şöyle devam etti: "Her şeyi kazanmış iki oyuncu, ama kazanma arzularını sürdürdüler; biri 39 yaşında, diğeri 41 yaşında. Performans, davranış ve sportmenlik açısından birer model oldular."

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De la Fuente, Jorge Jesus ile ilişkisinde yaşanan gerginliğe ve bir önceki milli ara döneminde milli takım kampından ayrılmasına rağmen, Ronaldo'nun uluslararası kariyerinin sonunu acı bir tatta bir veda olarak nitelendirmeyi reddederek, "Hayır, kesinlikle değil" dedi.

Messi ve Ronaldo'nun halefi için Mbappe ve Lamine Yamal

İspanyol teknik adam, Messi ve Ronaldo'dan sonra yeni bir yıldızlar neslinin futbolun bayrağını taşıyacağını düşünüyor ve Real Madrid'in forveti Fransız Kylian Mbappe ile Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a işaret ediyor.

Bu konuda şunları söyledi: "Futbolda bir dönem yaratacaklar, bundan eminim."

De la Fuente, oyunun zirvesinde birden fazla yıldızın bulunmasının futbolun yararına olduğunu vurgulayarak şunları açıkladı: "Herkes için referans olan tek bir yıldızın olmaması futbol için çok iyi. İlham kaynağı olan, keyif ve ilgi atmosferi yaratan ve sporun özü olan rekabeti somutlaştıran iki ya da üç oyuncu olmalı; bu rekabet de her zaman sağlıklı kalmalı."

De la Fuente'den Lamine Yamal'a öğüt

İspanya'nın teknik direktörü, Lamine Yamal'ın zirveye ulaşmasına yardımcı olmak için ona verebileceği öğüt hakkında, genç yıldızın yaşının çok ötesinde bir olgunluğa sahip olduğunu, ancak çevresindeki baskılar nedeniyle hâlâ desteğe ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Yaşına göre çok olgun bir genç, ama hâlâ oluşum aşamasında olan yaşıtı herhangi bir genç gibi onu desteklememiz gerekiyor. Bunun farkında; özel ortamlarda size bahsettiğim o olgunluğu gösteriyor, ama o ortamların dışında da, etrafındaki her şeye karşı kendini koruma ve savunma ihtiyacı duyuyor."

Şöyle devam etti: "Ona hayranım, çünkü 19 yaşında bir gencin, 16 yaşından beri karşı karşıya kaldığı medya baskısına katlanması hiç de kolay değil. Çok zor bir şey, ama o bununla hayret verici bir doğallıkla başa çıkıyor."

Öğüdünü şöyle tamamladı: "Ona söylememiz gereken şey, şu anda sergilediği şekilde büyümeye, gelişmeye ve çalışmaya devam etmesidir. Böylece efsanevi bir futbolcu olmak için tüm kapılar ona açık kalacaktır."

De la Fuente dünyanın en iyi teknik direktörü ödülünü kutluyor

65 yaşındaki De la Fuente, geçtiğimiz 26 Ekim'de Ballon d'Or töreninde teslim aldığı dünyanın en iyi teknik direktörü ödülünü kazanması hakkında konuştu; ödülü kazandıktan sonraki ilk görevine ise perşembe günü başkent Prag'da oynanacak Çekya maçıyla çıkacak.

İspanyol teknik direktör, geçtiğimiz eylül sonunda ülkesinin milli takımıyla sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatmış ve ödülden duyduğu mutluluğu dile getirerek, sadece ödüle aday gösterilmesinin bile kendisine aynı gurur hissini yaşatacağına işaret etmişti.

Şöyle dedi: "Mutluyum, ama pek çok hayali olan biri değilim ve kendimi bir hayalperest olarak görmüyorum. Hedefler koyan ve onlara doğru adım adım ilerleyen bir adamım. Ödülün benim için bir yük oluşturduğunu hissetmiyorum, çünkü her zaman daha fazla gelişmeye yaklaşmak için çalışıyorum."

Teknik ekibinin üyelerinin çabalarını överek şunları ekledi: "Bana verdiği mutluluk kadar, beni daha çok mutlu eden şey, inan bana, bunun bireysel değil, kolektif bir onurlandırma olmasıdır."

De la Fuente: Mağlubiyetsizlik serisi "inanılmaz bir şey"

İspanya'nın teknik direktörü, milli takımın Mart 2024'ten bu yana 42 maçlık art arda mağlubiyetsizlik serisine ulaşarak elde ettiği tarihi seri hakkında yorum yaparak, bu rakamı "çılgınca" ve "inanılmaz bir şey" olarak nitelendirdi; ancak takımın hırsının bu başarıyla sınırlı kalmadığını vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Amacımız maçtan maça gelişmeye devam etmek, çünkü son derece hırslı bir takımız. Futbolda, birazcık bile rehavete kapıldığınız anda rakip sizi galibiyetle cezalandırır. Bu da milli takımlar düzeyinde daha fazla geçerlidir."

Şöyle devam etti: "Pek çok kişi var olan rekabetin boyutunu fark etmiyor. Kulüpler düzeyinde, bazı ülkelerin en iyi takımları ile diğerleri arasında büyük farklar olabilir, ama bu farklar milli takımlar düzeyinde çok azalır."

De la Fuente ayrıca, milli takımın geçtiğimiz yaz ikinci dünya kupasını kazanmasının yanı sıra alt yaş kategorisi milli takımlarının elde ettiği başarılar ve oyuncuların son haftalarda topladığı bireysel ödüller sayesinde İspanyol futbolunu saran hayranlık durumuna işaret etti.

Şöyle dedi: "Bence başkaları kıskançlık hissediyor ve daha da önemlisi, İspanya'nın gerek kulüpler gerek milli takımlar düzeyinde, aynı zamanda bireysel düzeyde bu seçkin seviyeye ulaşmak için uzun yıllardır ne yaptığını merak ediyor."

İspanya'nın teknik direktörü, İspanyol futbolunun başarısının sırrı olarak gördüğü şeyi açıklayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Onlara basitçe oluşuma ve antrenmana yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum, işte sır bu."