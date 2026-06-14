De La Fuente: Real Madrid transferinden memnunum... Yamal tam da doğru zamanda geldi!

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, Lamine Yamal ve Marc Cucurella'nın "mükemmel durumda" olduklarını ancak yarın Pazartesi günü 2026 Dünya Kupası 3. Grup'ta Cape Verde ile oynanacak La Roja'nın açılış maçında ilk 11'de yer almayacaklarını belirtti.

De la Fuente, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Kokorela'nın Real Madrid'e transfer olmasının onu hiç etkilemeyeceğini, çünkü çok profesyonel bir oyuncu olduğunu" vurguladı. Ayrıca Yamal'ın "tam da istediğimiz zamanda geldiğini, tıpkı bazı sorunlar yaşayan Nico ve Victor Muñoz gibi" belirtti.

İspanyol teknik direktör, "Lamine mükemmel durumda ve tam da ideal zamanda geldi, ancak ilk 11'de yer almayacak. Maçın gidişatına bakarak takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini değerlendireceğiz" dedi.

Kokorela hakkında ise şunları ekledi: "Real Madrid'e katılması onun için sevindirici bir haber, biz de mutluyuz. O mutluysa ben de mutluyum. Bu durum onu etkilemeyecek çünkü o son derece profesyonel bir oyuncu ve bunu Avrupa Şampiyonası'nda gördük."

Teknik direktör, "Yamal, Nico ve Muñoz için süreç ve iyileşme süreleri aynı" dedi ve "Yamal ve Nico, aralarındaki ilişki nedeniyle iyileşme sürecini paylaşmaktan mutluydular" diye ekledi.

Teknik direktör, "Maç gerektirirse, biraz süre alabilirler. Karar vermemiz gerektiğinde ne olacağını, bunun süresini ve zamanını göreceğiz. Onları antrenmanda görseniz, çok hoş bir sürpriz olurdu" diye ekledi.

Tehlikeli

Teknik direktör, Yeşil Burun Adaları milli takımını hafife almamaları konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi: "Rakibimize saygı duyuyoruz ve kimseyi hafife almıyoruz. Bu kelime sözlüğümüzde yok. Her zaman karşılaştığımız en güçlü rakipmiş gibi oynuyoruz." "Çok net taktiksel anlayışları var ve bunları ustaca uyguluyorlar. Son derece hızlılar ve Kamerun'u elediler. Şüphesiz bu turnuvanın sürprizlerinden biri olacaklar ve bizden elimizden gelenin en iyisini yapmamızı isteyecekler."

Açılış maçının önemini vurgulayarak şunları söyledi: "İyi bir başlangıç, üç puan ve psikolojik açıdan birçok nedenden dolayı son derece önemlidir." "Yeşil Burun Adaları maçı Dünya Kupası'ndaki en önemli maçtır ve bunun kolay olacağını düşünenler yanılıyor."

"En favori olarak görülmemiz hiçbir şeyi garanti etmez. Daha az favori olan takımın kazanması da mümkündür ve her maç çok zorlu geçecektir" dedi.

Teknik direktör, "Bugüne kadar ilk 11'de bir değişiklik olmadı" ve "Takım, coşku ve arzuyu temel ilkeler olarak benimsiyor" diyerek sözlerini tamamladı. Ayrıca, "Birçok oyuncu Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarına çıkıyor ve bu zorluğun üstesinden gelmek için coşku ve inançtan daha önemli bir şey yok" dedi.