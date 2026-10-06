De la Fuente, Real Madrid'in yıldızını yeniden hayal kırıklığına uğrattı

Carlos Espi'nin İspanya Milli Takımı forması altındaki ilk çıkışı ertelendi. Luis de la Fuente, sakatlanan Ferran Torres'in yerine acil olarak çağırmasına rağmen, bugün salı günü Split şehrinde oynanacak Hırvatistan maçının 23 kişilik kadrosundan Espi'yi çıkarma kararı aldı.

De la Fuente, Espi'yi maçın nihai kadrosunun dışında tutmayı tercih etti. Böylece Real Madrid forveti, son Çek Cumhuriyeti maçında da yer almamasının ardından A Milli Takım'daki ilk çıkışını beklemeye devam ediyor.

Espi, 21 Yaş Altı İspanya Milli Takımı ile San Marino karşısında 13-0'lık büyük galibiyette 5 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu durum, Torres'in sakatlık nedeniyle yokluğunda A Milli Takım'a katılma fırsatını kendisine sağlamıştı.

De la Fuente, Çek Cumhuriyeti maçında forma giyen Roberto Fernandez'e hücum hattında güvenmeye devam ediyor. Teknik direktör, Hırvatistan karşısında da aynı tercihlerini korurken, Espi üst üste ikinci maçta da planların dışında kaldı.

İspanya'nın maç kadrosunda şu isimler yer aldı: Unai Simon, David Raya, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Sergio Pubill, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Fresneda, Alejandro Grimaldo, Fran Garcia, Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Dani Olmo, Fermin Lopez, Oyarzabal, Lamine Yamal, Yeremy Pino, Victor Muñoz, Baena ve Roberto Fernandez.

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Hırvatistan cephesinde ise kadroda forvet Ante Budimir'in ileri uca dönüşü yaşanırken, Mario Pongracic takım arkadaşı Sutalo'nun yokluğunu telafi etmek için savunma hattına girdi.