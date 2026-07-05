De La Fuente övünüyor: Dünyanın en iyi orta sahasına sahibiz

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Portekiz ile oynanacak maçtan sadece bir gün önce, "Matador"un orta saha hattını övdü.

İngiliz "The Guardian" gazetesine verdiği röportajda, mevcut milli takımın orta sahasının 2010 Dünya Kupası'ndaki İspanya orta sahasına denk olup olmadığı sorusuna yanıt veren De la Fuente, "Şey... Her ikisi de harika orta sahalar. Benim görüşüme göre, ve bunu herkese saygıyla söylüyorum, dünyanın en iyi orta sahasına sahibiz" dedi.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, "Her pozisyonda en iyi oyunculardan ikişer tane var. Onları sayabilirim: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Olmo, Merino, Baena, Gavi ve sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Fermin."

Sözlerine şöyle devam etti: “Belki birini unutmuşumdur ve o da kırılır, bu yüzden lütfen bunu yapmayın. Ben herkesi hatırlıyorum. 2010 kadrosunun da olağanüstü bir orta sahası olduğu doğru. Futbol değişiyor, ama ikisini birbirine çok yakın seviyede görüyorum.”

De la Fuente, Dünya Kupası’ndaki en unutulmaz anları sorulduğunda şöyle açıkladı: “Bu zaferin İspanya için anlamı göz önüne alındığında, bu kesinlikle Andrés Iniesta’nın golü (2010 finalinde Hollanda karşısında) olmalı. Çok orijinal bir cevap olmayabilir, ama Dünya Kupası denince aklımıza gelen görüntü budur.”

Lamine Yamal ve onu çoğu bire bir mücadelede yenen, Barcelona oyuncusu tarafından ‘kabus’ olarak nitelendirilen Portekizli bek Nuno Mendes ile karşılaşmasıyla ilgili olarak De la Fuente şunları söyledi: “Lamine rekabetçi bir oyuncu ve Avrupa Uluslar Ligi maçının intikamını almak için elinden geleni yapacak.”

Ve şöyle devam etti: “Ancak o zamandan bu yana uzun bir zaman geçti ve Lamine önemli ölçüde gelişti. Artık bir yıl önceki oyuncu değil; farklı, daha olgun, daha özgüvenli ve maçı daha iyi okuyan bir oyuncu.”