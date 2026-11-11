İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, Lamine Yamal'a yönelik eleştiriler ve imalarla doğrudan karşı karşıya geldi. Zira bazıları, Barcelonalı yıldızın yarın perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi'ndeki Çekya maçına hazırlık amacıyla kurulan "La Roja" kampına katılma isteğini sorgularken, kimileri de onun diğer oyunculara kıyasla özel bir muamele gördüğünden söz etti.

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De la Fuente bugün, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Yamal'ın milli takımdan "kaçtığını" düşünenlere ilişkin bir soru yöneltildiğinde açıkça öfkeli göründü ve şu yanıtı verdi: "Cehaletten yola çıkarak konuşmak, hayatta en üzücü ve en acı verici şeydir."

İspanya teknik direktörü, Yamal'ın yokluğunun oyuncunun milli takımdan uzak durma kararı olmadığını, aksine fiziksel bir sorundan kaynaklandığını açıklayarak şunları söyledi: "Lamine sakatlandı ve dizinde rahatsızlık hissetti. Olağan tedavisini görmeye gitti, dizinde sıvı ve iltihap olduğunu keşfettiler. Bu durum dinlenmeyi gerektiriyordu."

"As" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Sağlık ekibimiz, onun sağlık ekibiyle koordineli bir şekilde ve ben, en iyisinin evinde kalması ve kulübüyle antrenman yapması, cuma günü de bize katılması olduğuna karar verdik. Şimdi durum netleşti mi?"

"Hiçbir ayrıcalığı yok"

De la Fuente burada durmadı; Yamal'ın milli takım içinde özel ayrıcalıklar aldığını iddia eden söylentilerle açıkça yüzleşerek oyuncunun bütün takım arkadaşları gibi muamele gördüğünü vurguladı.

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Şunları söyledi: "Ben bunu soyunma odasında açıklamak için buradayım. Safsatacılardan kastım işte bu, ben bu durumu açıklamak için buradayım. Hiçbir ayrıcalığı yok."

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Şöyle devam etti: "Başka herhangi bir oyuncuya da aynısını yapardık. Bu beni rahatsız etmiyor. Bizimle olmayan tüm oyuncuları özlüyoruz. Futbol budur, sakatlıklar da budur."

İspanyol teknik direktör ayrıca Yamal ve takım arkadaşı Mikel Oyarzabal'ın durumunun doğru yönde ilerlediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Lamine Yamal ve Oyarzabal ile konuştum, gelişim iyi. Bir dizi egzersiz yapıyor ve cuma günü bizimle olacağını düşünüyoruz."

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De la Fuente: "Yalana ve uydurmaya tahammül edemem"

İspanya teknik direktörü, Yamal'a yönelik haber ve imalara duyduğu öfkeyi bir kez daha dile getirerek, kendisini en çok rahatsız eden şeyin, doğru olmadığını söylediği bilgilerin dolaşıma sokulması olduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Bana ulaşan bazı şeyler var ve beni en çok inciteni yalan, doğruluk ve güvenilirlik eksikliği ile uydurmadır. Bunun karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum."

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Şöyle ekledi: "Bu yüzden bazen gereğinden fazla şey söylüyorum. Benim gerçeği ortaya çıkarma yöntemim bu, verilerle. Seni kandırmaya ve sana yalan söylemeye çalışan insanlara tahammül edemem."

Peki ya Rodri'nin yokluğu?

De la Fuente ayrıca Rodri'nin yokluğunun İspanya Milli Takımı'nın oyun tarzına etkisine değindi ve her oyuncunun tam olarak telafi edilemeyecek özelliklere sahip olduğunu belirtti.

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Şunları söyledi: "Herkes benzer özelliklere sahip, ancak her bir ayrıntı telafi edilemez. Bana göre bu mevkide dünyanın en iyi oyuncusu Rodri, Zubimendi de ikinci."

Şöyle ekledi: "Zubimendi bizim için çok faydalı ve farklı bir şekilde de olsa takımın ihtiyaç duyduğunu bize veriyor."

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43 maçtır yenilgisiz: Hedef 44

İspanyol teknik direktör, milli takımın art arda 43 maça ulaşan yenilgisiz serisinden bahsederek, takımın elde edilenle yetinmek istemediğini ve yarın Çekya'yı yenmeyi hedeflediğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Her türlü motivasyon kaynağını aramak gerekir. Zaten büyük bir motivasyonumuz var ve İngiltere ile birinci sıra için rekabeti garantilemek istiyoruz."

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Şöyle ekledi: "Bu grubun hırsından bahsediyordum. Başarılar elde etmeye devam etmek istiyoruz. 35 maça ulaşacağımızı kimse beklemiyordu, ama 43'e ulaştıktan sonra 44'e ulaşmak istiyoruz."

Kaleci konusunda belirsiz bir tutum

De la Fuente, maça hangi kalecinin başlayacağını açıklamayı reddederek alaycı bir şekilde şunları söyledi: "Sana evet ya da hayır dersem, aslında durumu açığa çıkarmış olurum. Yaratıcı olacağım."

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Ardından şöyle ekledi: "Kimi koyarsak koyalım, iyi bir performans sergileyecek. Vallés'i tanımıyordum, ama o bizim felsefemize uyuyor. İki gün içinde bizden biri oldu. Bu beni çok mutlu ediyor. Álvaro da, bağlamı anlamasıyla, o da bizden biri oldu."

De la Fuente özellikle, "dünyanın en iyi kalecisi" olarak nitelediği Unai Simón'u övdü ve onu on altı ya da on yedi yaşındayken tanıdığından bu yana kişiliğini ve gelişimini de övgüyle andı.

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İspanya İngiltere'yi düşünmüyor

De la Fuente, yaklaşan İngiltere karşılaşmasının Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde milli takımın konsantrasyonunu etkilemediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Hayır, çünkü yarın kazanmak istiyoruz. Sadece bu maç var."

Şöyle ekledi: "Çok önemli bir maç, çünkü İngiltere'nin yarınki maçında alacağı sonucu bilmiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkmalıyız."

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Aymeric Laporte'un viral bir rahatsızlık nedeniyle antrenman yapmayacağını açıkladı ve teknik ekibin oyuncunun maça ne kadar hazır olduğunu henüz bilmediğini ekledi.

"Çekya teknik direktörü hocamdır"

İspanya teknik direktörü, Çek Cumhuriyeti karşılaşmasının zorluğuna dikkat çekerek, iki takım arasında daha önce İspanya'da oynanan maçın kolay olmadığını vurguladı.

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Şunları söyledi: "İspanya'da oynadığımız maçın sonucunu belirlemek zor oldu. İyi bir takımları var ve bunu bize karşı kanıtladılar. Yarın burada, kendi taraftarlarının önünde maç çok zor olacak."

Ayrıca Çekya Milli Takımı teknik direktörü Santi Denia'yı övdü ve şunları söyledi: "O benim arkadaşımdır ve bu sabah onunla konuştum. Onu çok iyi tanıyorum ve ondan çok şey öğrendim. Bana bir milli takım teknik direktörü olmayı o öğretti. Harika bir iş çıkaracak."

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10 numaralı formayı kim devralacak?

Dani Olmo'nun giydiği 10 numaralı formanın geleceğiyle ilgili olarak De la Fuente, oyuncuyla geçen hafta konuştuğunu ve durumunun düzelmekte olduğunu söyledi.

Şöyle açıkladı: "Numaraları oyuncular kıdeme göre seçer. Bu beni ilgilendirmiyor ve bu konuda herhangi bir takıntım yok. Numarayı kimin seçeceğini bilmiyorum."