İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası finalinde karşılaşacakları Arjantin milli takımına büyük hayranlığını dile getirerek, takımının son dönemde olağanüstü bir performans sergileyen güçlü bir rakip karşısında dünya şampiyonluğunu kazanmak ve bu tarihi anın tadını çıkarmak için mücadele etmeye hazır olduğunu vurguladı.

De la Fuente’nin açıklamaları, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından Dünya Kupası finaline yükselen milli takımların teknik direktörleri için düzenlenen basın toplantısı mekanı olarak seçilen Manhattan’daki Javits Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı sırasında geldi.

Maçta galibiyetin tek kabul edilebilir sonuç olup olmadığı sorusuna De la Fuente şöyle yanıt verdi: “Dünya Kupası finaline ulaşmak başlı başına bir lüks ve ben her yıl finale çıkmayı kabul ederim, kaybetsak bile. Şampiyonluk için mücadele etmek istiyoruz ve bu anın tadını çıkaracağız; Arjantin büyük bir rakip ve muhteşem, hayranlık uyandıran bir performans sergiliyor.”

Arjantin’in güçlü ve hücumcu oyun tarzı hakkında ise İspanyol teknik direktör şunları söyledi: “Bu maç büyük bir gösteri olacak; karşımızda birbirine çok benzeyen iki muhteşem takım var. Her iki taraf da oyunu kendi çıkarlarına uygun alana yönlendirmeye çalışacak, ancak her iki milli takım da yetenekli olanın kazanacağı bir maç sergileyecek. Hakemler bu futbol şölenine yardımcı olmak için oradalar ve biz de onlara destek vereceğiz.”

Final maçı öncesindeki gerginliği sorulduğunda De la Fuente şunları söyledi: “Gerginim çünkü şimdi helikopterle otele geri döneceğiz ve bu durum beni gerginleştiriyor. Bunun dışında hiçbir şey beni gerginleştirmiyor, tamamen sakinim. Tek istediğimiz bu atmosferin tadını çıkarmak.”

Oyuncu Lamine Yamal’ın durumu ve Arjantinli yıldız Lionel Messi ile karşılaştırılması konusunda ise şunları söyledi: "O iyi durumda ve herkes çok iyi antrenman yaptı. Yarın herhangi bir sürpriz ya da hoş olmayan engel çıkmamasını umuyoruz. Lamine, Lamine'dir. Messi ise eşi benzeri olmayan bir oyuncu ve tavırları ve davranışlarıyla bir rol modeldir, özellikle de genç yaşına ve bu olağanüstü, muhteşem Dünya Kupası'nda sergilediği performansa bakıldığında."

Başarısının ve üstünlüğünün sırrı sorulduğunda İspanya Milli Takımı teknik direktörü şunları söyledi: “Sır, çalışmak, çalışmak ve yine çalışmaktır. Buna rağmen bazen işler yolunda gitmeyebilir. İşler yolunda gitmediğinde çalışmaya devam etmeli ve kendinizi, seçkin oyuncular ve yetkin teknik ekip gibi iyi insanlarla ve yardımcılarla çevrelemelisiniz.”

Final maçı öncesinde daha uzun bir dinlenme süresine sahip olmalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Bu yolculuğa ve serüvene başlamadan önce, oyunculara Dünya Kupası’nın benzersiz özelliklerini anlattım ve şu anki gerçeklik budur. Hiçbir oyuncudan herhangi bir eleştiri ya da şikayet almadık. Bugün bize garip gelen her şey, birkaç yıl sonra alışılmış ve doğal bir hal alabilir. Gerçekliğe uyum sağlamalıyız, hepsi bu kadar.”

Maç öncesi karşılıklı endişe ve psikolojik baskı konusunda ise De la Fuente şunları söyledi: “Bu durum ikimiz için de geçerli. Scaloni ile birçok konuda aynı görüşteyiz ve bu açıdan aramızda büyük bir benzerlik var. Bu eşitlik karşısında, küçük detaylarla galibiyeti yakalamaya çalışmalı ve kendi oyun tarzımızı dayatmalıyız. Sahada zor anlar geldiğinde ise birlikte zorlanacağız.”

Lionel Messi’ye bire bir markaj uygulanması olasılığı hakkında ise De la Fuente şunları açıkladı: “Messi’yi Sevilla’nın genç takımında antrenörlük yaparken tanımıştım. Başlangıçta ona bire bir markaj uyguladık, ancak markaj görevini üstlenen oyuncu sarı kart gördü. Ben de onu hemen değiştirdim ve ardından kalesinde dört gol yedik. Yarın bireysel markaja güvenmeyeceğiz, ancak son derece dikkatli ve uyanık olacağız. Scaloni ve ben rakip antrenörleriz ve birbirimize büyük saygı duyuyoruz; onunla karşılaşmak benim için büyük bir gurur.”

İspanyol teknik direktör, takım ruhunu yansıtmak için filozof Marcus Aurelius’un bir sözünü alıntılayarak şöyle dedi: “Önemli olan tek bir arı değil, arı kovanıdır; çünkü her zaman en önemli olan takımın bütünüdür ve bu, asla unutmamamız gereken bir derstir.”

Arjantin milli takımının haksız veya dürüst olmayan bir oyun sergilediği yönündeki bir soruya yanıt olarak De la Fuente şunları söyledi: “Tüm görüşlere saygı duyuyorum, ancak durum hiç de öyle değil… Arjantin Milli Takımı’na büyük hayranlık duyuyorum; tarih yazan bir takım ve başında yakın bir arkadaşım var. Her milli takım elindeki futbol silahlarını kullanacaktır, ancak sonuçta bu bir futbol maçı.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Yamal %100 hazır. Bir önceki maçta sert bir darbe aldı ama maçı dayandı ve mükemmel bir şekilde tamamladı. Dün ona biraz dinlenme fırsatı verdik ve bugün antrenmanlarda takım arkadaşlarıyla birlikte normal bir şekilde yer aldı. Durumu gayet iyi ve onunla ilgili herhangi bir sorun yok.”