İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, Lionel Messi'nin futbol ve spor dünyasında bıraktığı olağanüstü mirasa övgüler yağdırdı; Arjantinli yıldızın yeşil sahanın sınırlarını aşan insani ve sportif değerleri temsil ettiğini vurguladı. Bu açıklamalar, Messi'nin 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü kazanmasıyla eş zamanlı olarak geldi.

De la Fuente, Arjantin Milli Takımı'nın kaptanının bu prestijli ödülle onurlandırıldığı İspanya'nın Oviedo kentinde basın mensuplarına konuştu ve küresel öneme sahip olarak nitelendirdiği bir etkinliğe katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

"Sport" gazetesinin aktardığına göre İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü şunları söyledi: "Dünya çapında bu kadar önemli bir etkinlikte hazır bulunmak benim için bir onur. Oviedo bugün yalnızca sporda ve futbolda değil, başka alanlarda da ilgi odağı konumunda; bu da tüm İspanyollar için bir gurur kaynağı."

Messi'nin kariyerine ve etkisine övgüler düzen De la Fuente sözlerine şöyle devam etti: "Messi'nin spor ve futbol tarihinde bıraktığı mirasın olağanüstü olduğunu düşünüyorum. İnsani ve sportif düzeyde pek çok değerin örneğidir ve bu boyuttaki şahsiyetlerin böyle bir onurlandırmaya layık görülmesi her zaman çok değerlidir."

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İspanyol bir yıldız benzer bir onurlandırmaya layık görülür mü?

De la Fuente'ye, İspanyol futbolunun simge isimlerinden birinin, 2012 yılında bu ödülü kazanan Iker Casillas ve Xavi Hernandez gibi, Asturias Prensesi Ödülü'nü alma olasılığına dair bir soru yöneltildi.

İspanyol teknik direktör bu ihtimali dışlamadı ve karar vericilerin çeşitli verileri göz önünde bulunduracağını, İspanyol futbolunun takdiri hak eden büyük isimlere sahip olduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Böyle kararları alan sorumlular elbette bu ayrıntıları değerlendirecektir. İspanyol futbolunda, bahsettiğiniz isimler gibi büyük şahsiyetler var; onların yanında başka büyük isimler de mevcut. Eğer ödülü vermenin uygun olduğunu görürlerse, bu İspanyol futbolu için harika olur."

Ballon d'Or yarışına dair net bir tutum

Söz Ballon d'Or ödülüne geldiğinde De la Fuente favori adaylarını açıklamamayı tercih etti; ancak Lamine Yamal'ın ödülü kazanmaya en güçlü adaylar arasında yer aldığı bir ortamda, ödülün İspanyol bir oyuncuya gitmesi durumunda duyacağı mutluluğu açıkça dile getirdi.

Arjantinli yıldızın mirasına övgüde bulunmasına rağmen İspanya'nın teknik direktörü Messi'yi Ballon d'Or için aday göstermeyi reddetti ve şöyle dedi: "Hayır, hayır, hayır... Ödülü İspanyol bir oyuncu kazandığında her zaman mutlu olurum."

Açıklamalarının sonunda De la Fuente, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarını kazanan mevcut İspanyol oyuncu neslinin, başarılarının takdiri olarak gelecekte büyük ödüller almasına sıcak baktığını ifade etti.

Şunları ekledi: "Sorumlular uygun görürse, İspanyol futbolunun önemli ödüller kazanması bir onur olur. Bu olağanüstü bir şey olur ve büyük mutluluk duyarız."