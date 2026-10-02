De la Fuente, Lamine Yamal hakkında sürpriz bir karara zemin hazırlıyor

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak Çekya maçında Lamine Yamal'ı yedek kulübesine çekebileceğinin sinyalini verdi.

De la Fuente'nin açıklamaları, bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında geldi. Teknik direktör bu toplantıda, yoğun fikstür ve artan sakatlıklar gölgesinde, cumartesi günü Carlos Tartiere Stadı'nda oynanacak maçın ilk 11'ini açıklamayı reddetti. Son sakatlık, Ferran Torres'in çekilmesi oldu.

İspanyol teknik adam şöyle konuştu: "Bu sistemin ve bu fikstürün kusuru, toparlanma için az zaman tanınması. Bir oyuncu herhangi bir rahatsızlık hissederse, oyuncunun sağlığına öncelik vermeyi tercih ediyoruz. Mükemmel fiziksel durumda olmasını tercih ederiz."

Rotasyon politikasını açıklayarak şunları ekledi: "Rotasyondan bahsettiğimizde tek bir gerçeği özetliyoruz: Her mevki için fiziksel olarak en iyi durumda olan oyuncuları seçmek. Kaleci mevkisi daha istikrarlı, ancak diğer mevkiler değişime açık."

Yamal'ın oynaması konusunda doğrudan sorulduğunda De la Fuente kararlı bir dille şöyle dedi: "Maçı kazanmak için en uygun kadroyu sahaya süreceğiz. Lamine, tıpkı diğer takım arkadaşları gibi, bu koşulları öngörerek 90 dakikayı tamamlamadı."

Genç yıldızı dinlendirebileceğinin sinyalini vermesine rağmen, onun milli takım için mutlak öneminin altını çizerek şunları söyledi: "Lamine her zaman önemli bir oyuncu; ister ilk 11'de başlasın, ister 60. ya da 45. dakikada oyuna girsin. Girişi performansını etkilemiyor; sahada olduğu dakikalarda daha etkili olacağını düşünüyoruz."

De la Fuente, Yamal'ın gelişimini övgüyle değerlendirerek şöyle ekledi: "Onun gün geçtikçe olgunlaştığını görüyoruz. İzlemesi keyifli bir oyuncu; her durumu daha iyi kavrıyor ve her öneriyi kabul ediyor. Bu harika bir haber."





Öte yandan La Roja'nın teknik direktörü, Çekya Milli Takımı'ndaki meslektaşı Santi Denia ile olan karşılaşmasına değinerek şunları söyledi: "Birbirimizi iyi tanıyoruz, ancak oyun planını değiştirenler oyunculardır. Çekya Milli Takımı son derece zorlu bir rakip ve onu tanımayanlar için bir tuzak olabilir, ancak bizim için değil. Birçok taktiğimiz var ve bize karşı savunma yapmak kolay değil."







