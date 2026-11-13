Lamine Yamal, ihtiyatlı davranılarak Çekya karşısındaki son maçta forma giymemesinin ardından, pazar günü Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanması planlanan İngiltere maçı hazırlıkları için İspanya Milli Takımı'nın Las Rozas'taki kampına ulaştı. Böylece teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki takım arkadaşlarına, grup liderliğini belirleyecek kritik karşılaşmada katılmaya hazır hale geldi.

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İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Yamal, üzerinde anlaşılan dinlenme süresini tamamlamasının ardından diğer oyuncularla birlikte İspanya Milli Takımı kampına katıldı ve İngiltere karşısında oynanacak beklenen maç öncesinde teknik ekibin emrine girdi.

Mevcut uluslararası ara dönemindeki İspanya'nın oynayacağı iki maçtan ilkinde Lamine Yamal'ın yokluğu soru işaretleri yaratırken, teknik direktör Luis de la Fuente'nin öfkesine neden oldu. De la Fuente, genç kanat oyuncusunun Çekya karşısındaki maç kadrosundan çıkarılma nedenlerini açıklamak için ortaya çıktı.

De la Fuente, Prag maçı öncesinde şunları söyledi: "Bazılarının hayatta gerçeği bilmeden konuşması üzücü ve kahredici. Bu yüzden işleri açıklığa kavuşturmak için geldim. Lamine'nin dizinde iltihap var, milli takımın tıbbi ekibi onu muayene etti ve bu yolculuktan kaçınmak için evinde kalıp kulübüyle antrenman yapmasının daha iyi olacağına karar verdim."

İspanya'nın teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Dışarıdan gelen mesajlar beni ilgilendirmiyor, çünkü ben zaten işleri açıklığa kavuşturmak için buradayım. İnsanlar gerçekle hiçbir ilgisi olmayan gerekçeler uyduruyor. Lamine'nin hiçbir ayrıcalığı yok ve başka herhangi bir oyuncu için de aynı kararı alırdık."

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İspanyol teknik direktör, genç kanat oyuncusunun sakatlığına öfkeli bir tonla yeniden değinerek şunları söyledi: "Beni en çok acıtan şey yalan, doğruluğun ve güvenilirliğin olmaması ve işlerin uydurulması. Bu yüzden gerekenden fazla ayrıntı açıkladım, ama insanların olup bitenin gerçeğini öğrenmesinin tek yolu buydu. Seni kandırmaya ve sana yalan söylemeye çalışan insanlara tahammül edemiyorum."

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Zirve mücadelesinin belirleneceği karşılaşma

Lamine Yamal, üzerinde anlaşılan dinlenme süresini tamamladıktan sonra grubun en önemli maçlarında oynamaya hazır hale geldi. İngiltere karşısındaki karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçını kendi sahasında oynama avantajını elde edecek grup liderinin kimliğini belirleyecek.

İngiltere Milli Takımı ise karşılaşmaya rövanş alma ve grup liderliğini İspanya'dan koparma hırsıyla çıkıyor; iki takımı Wembley Stadı'nda karşı karşıya getiren çetin maçta İspanya'ya mağlup olmuşlardı.

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Buna karşılık Luis de la Fuente, Yamal'ın elde ettiği dinlenmeden faydalanarak iyi bir fiziksel durumda kampa gelmesinin ardından, İspanya Milli Takımı'nın en tehlikeli oyuncusunun hizmetlerinden yararlanacak ve böylece beklenen karşılaşmayı oynamaya hazır olacak.