Luis de la Fuente sonunda rahat bir nefes aldı. Bir haftalık sağlık raporları, şüpheler ve tartışmaların ardından İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, Lamine Yamal'ın İngiltere maçına hazır olduğunu ve Barcelonalı yıldızın grup liderini belirleyecek kritik maçta sahada olacağını teyit etti.

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De la Fuente, Çekya'yı 2-0 mağlup ettikten sonra "Sport" tarafından aktarılan basın açıklamalarında, Yamal'ın kendini çok daha iyi hissettiğini ve yarın takım arkadaşlarına katılacağını, aynı şekilde Mikel Oyarzabal'ın da kendini daha iyi hissettiğini ve takıma katılacağını belirtti.

Maçla ilgili olarak şunları söyledi: "Beklediğimiz gibi, fiziksel üstünlüğünü ve duran toplardaki becerisini kullanan hücumcu bir takımla karşılaştık; bu da savunmamız üzerinde baskı oluşturdu. Normalde kaçırmadığımız fırsatları harcadık, onlar ceza sahalarının yakınındaki zayıf noktalarımızı kullanarak kontra ataklar düzenledi. Bazı fırsatlarımızı değerlendirseydik işler çok daha sakin olurdu. Ancak skor 2-0 olduktan sonra rahatladık."

Fiziksel durumla ilgili olarak ise İspanyol teknik adam şunları vurguladı: "Güzel haberlerimiz var, Lamine Yamal mükemmel durumda ve yarın kampa katılmak için can atıyor. Mikel de öyle. Biri öğlen, diğeri de ondan biraz sonra gelecek, ama ikisi de yarın bizimle olacak."

İngiltere maçıyla ilgili olarak da De la Fuente şunları söyledi: "İki takımın seviyesine bakıldığında, maçın bir Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası finali gibi olmasını bekliyoruz. İki takımdan herhangi biri kazanabilir; bu, dünyanın en iyi iki takımından ikisini izlemek için bir fırsat. Bu ivmeyi ve bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz."

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Lamine ve Oyarzabal, takımın geri kalanıyla birlikte akşam saat 19.00'da Las Rozas'ta antrenman yapacak. Bu iki oyuncu, Alex Baena'nın penaltıdan ve Marc Pubill'in uzatmanın son dakikasında attığı gollerle Prag'da 2-0 kazanan takımda eksik olan isimlerdi. Böylece takım 15 puanda 15 puanla tam not aldı.

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Kanat oyuncusunun durumunu hafta boyunca takip eden De la Fuente şunları ekledi: "Lamine takıma döndüğü için mutlu."

Gecikmesi bazı tartışmalara yol açtı, ancak teknik adam ortamı yatıştırmakta gecikmedi: "Lamine'nin herhangi bir özel ayrıcalığı yok." Barcelonalı oyuncu maç öncesinde iki antrenman yapacak ve De la Fuente, onun ilk on birde başlayacağını daha önce belirtmişti.

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Lamine, sağ dizindeki hafif bir iltihap nedeniyle Barcelona'da kaldı; MR görüntüleme eklemde iltihap ve sıvı birikimi olduğunu ortaya koydu. Sağlık ekibi, Prag'a gitmesi yerine orada tedavi edilmesinin daha iyi olacağına karar verdi.

De la Fuente, Çekya karşısında oynayabileceğini kabul etti, ancak pazar günkü maçın yaklaştığı bir dönemde riske değmezdi.

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Oyarzabal'ın durumunun ise sportif meselelerle hiçbir ilgisi yok. Teknik adam şöyle açıkladı: "Mikel Oyarzabal'ın gecikmesi baba olması nedeniyle oldu; Prag maçını da grip yüzünden kaçırmıştı."

Şimdi tüm gözler, İspanya ile İngiltere'nin erken bir final niteliği taşıyacak bir maçta karşılaşacağı Madrid'deki pazar gününe çevrildi. Bu maç, İspanya'nın bir numaralı yıldızıyla galibiyet serisini sürdürüp sürdüremeyeceğini ortaya koyacak.