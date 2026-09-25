İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, dünya şampiyonlarında gevşeklik ya da doygunluk yaşandığına dair her türlü söylentinin önünü kesti; Wembley'de İngiltere karşısında oynanacak merakla beklenen maç öncesinde son derece net bir üslupla takımının daha fazla tarih yazmaya susadığını vurguladı.

Bu keskin açıklama, İspanya Milli Takımı'nın hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası unvanlarını bir araya getirdikten sonra eşi görülmemiş bir coşku yaşadığı bir dönemde geliyor. Pek çok kişinin iki ucu keskin bir kılıç olabileceğini ve takımı aşırı özgüvene sürükleyebileceğini düşündüğü bir övgü seli içinde gelen bu açıklama; de la Fuente'nin, İngiltere maçının bu endişeleri aşmak için ideal panzehir olacağını değerlendirdiği bir ortamda yapıldı.

Kesin mesaj: En iyisi henüz gelmedi

İspanyol teknik direktör, rehavet tehlikesi sorulduğunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı ve sertçe yanıt verdi: "Kesinlikle gevşemeyeceğiz, tatmin olmuş değiliz, son derece hevesliyiz ve tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. İngiltere sıralamada üçüncü sırada yer alıyor ve her şey olabilir, ama bu ihmal yüzünden olmayacak. Bunu garanti ediyorum. En iyisi henüz gelmedi."

La Rioja bölgesinin evladı, oyuncularının ruhunun hâlâ zirvede olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Hâlâ gelişmek için önümüzde alan var, gevşemeye yer yok, yeni hedeflerimiz var, gelişmeye devam etmek istiyoruz."









Rakibe övgü ve önceden yapılan bir savunma

De la Fuente'nin, takımının hırs eksikliği yaşamasından korkmamasının en öne çıkan gerekçelerinden biri, rakibin kendisinin gücüydü. Şöyle konuştu: "İngiltere harika bir takım, iki kez Dünya Kupası yarı finaline ve Avrupa Şampiyonası finaline ulaştı. Son derece inatçı bir rakibe karşı oynayacağımız bu önemli maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Teknik direktör, Wembley'de bir yenilgi yaşanırsa bunun sebebinin motivasyon eksikliği olmayacağını vurguladı: "Futbolda en iyi olsanız bile kaybedebilirsiniz. Biz bir güven ve emniyet dönemi yaşıyoruz, İngiltere karşısında her şey olabilir; onlar FIFA sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor, büyük bir futbol gücü."









Dünya Kupası'nın etkisine dair itiraf

De la Fuente, tek bir milli ara dönemde dört maç oynanmasını dayatan yeni sistem sorulduğunda diplomatik davranmadı ve sistemi açıkça eleştirdi: "Yeni sistem anlaşılır değil, on günde dört maç oynamak, bu en uygunu değil."

Dünya Kupası'nı kazanmanın hayatını tamamen değiştirdiğini de inkâr etmedi ve şöyle açıkladı: "Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra halkın takdiri önemliydi, ama Dünya Kupası tamamen başka bir seviyede. Şimdi her ülkede daha ünlüyüm ve bu harika bir şey. İnsanlar bizi gördüğünde, onlara sunduğumuz şey için teşekkür etmeye geliyorlar, bu beni daha mutlu ediyor."

Konuşmasını, sağ bek ve diğer mevkilerde milli takımın geleceğine dair bir güvence mesajıyla noktaladı: "Geleceğe baktığımızda, bizden sonra gelecek olan bize büyük bir güven veriyor, çok yüksek seviyede oyuncular olacaklar."











