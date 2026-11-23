İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, kuranın iki takımı önümüzdeki 25 ve 28 Mart tarihlerinde zorlu bir eşleşmede karşı karşıya getirmesinin ardından, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Fransa ile oynanacak merakla beklenen maç öncesinde takımının yeteneklerine büyük güven duyduğunu vurguladı.

Reklam

Merakla beklenen karşılaşma hakkında konuşan İspanyol teknik adam, Fransa maçının dünyanın en güçlü milli takımlarından birine karşı zorlu bir sınav olacağını belirtti. Ancak aynı zamanda ülkesinin milli takımının avantajlı olduğunun altını çizerek şu anda dünyanın en iyi milli takımının İspanya olduğunu söyledi.

De la Fuente, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Fransa karşısındaki bu maçı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Hazırlanmak ve uygun stratejiyi dikkatle çalışmak için yeterli zamanımız olduğu açık, ama en önemlisi Dünya Kupası maçından bu yana zihnimize kazınmış bir şey var."

İspanya ve Fransa, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelmişti . Maçı 2-0 kazanan İspanya, ardından finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İspanyol teknik adam, teknik ekibin Dünya Kupası'ndaki karşılaşma öncesinde motive edici bir mesaj kullandığını ve önümüzdeki iki maçın hazırlık sürecinde de bu mesaja yeniden başvuracağını ekledi.

Reklam Reklam

De la Fuente şöyle açıkladı: "O maça, kesinlikle yeniden kullanacağımız bir mesajla hazırlandık. Çok güçlü bir takımla, şüphesiz dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız, ama onlar da dünyanın en iyi takımıyla karşılaşacak."

Related Topics

De la Fuente, bu mesajın Dünya Kupası maçı öncesinde oyuncuların önünde olduğunu ve beklenen sınav öncesinde grubun kendi yeteneklerine olan güvenini artırma amacıyla önümüzdeki hazırlıkların da bir parçası olacağını belirtti.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası maçı öncesinde oyunculara verilen mesaj buydu ve çalışmaya başlayıp hazırlıklarımıza odaklandığımızda da aynısı olacak. Bu zorlu maça çıkmak için çok heyecanlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum."

Reklam

Ülkesinin milli takımının üstünlüğüne güvenmesine rağmen İspanya teknik direktörü, Fransız rakibin gücünü de küçümsemedi ve takımının fark yaratabilecek seçkin bir oyuncu grubuyla karşılaşacağını vurguladı. Bu da karşılaşmayı çeyrek final turunun en dikkat çekici maçlarından biri haline getiriyor.

De la Fuente, "Şimdiden bu maçın sonrasını düşünüyoruz, ama büyük oyunculara sahip büyük bir takımla karşılaşacağımızın tamamen farkındayız" dedi.

Reklam

Sözlerini, karşılaşma öncesindeki güven dolu mesajını yineleyerek tamamladı: "Onlar dünyanın en iyi takımıyla karşılaşacak ve bu takımda da çok büyük oyuncular var."

İspanyol teknik adamın açıklamaları, karşılaşmaya büyük bir güvenle çıkma yönündeki açık isteğini yansıtırken Fransa karşısındaki görevin zorluğunun farkında olduğunu da gösteriyor. Fransa ise merakla beklenen Mart ayındaki randevu öncesinde De la Fuente'nin ortaya koyduğu meydan okumaya sahada yanıt vermek zorunda kalacak.