De la Fuente: "Fransa dünyanın en iyi takımlarından biri, İspanya ise dünyanın en iyi takımı"

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Fransa’ya karşı yarı finalde elde ettikleri başarıyı değerlendirdi. DAZN’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Hislerimi tarif etmek zor. Mutluluğa, gurura ve bu olağanüstü grupla birlikte yaptığımız tüm çalışmalara çok yakın bir şey. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve artık son bir adım kaldı.” -









"Üzerimde büyük bir baskı ve çok büyük bir sorumluluk var. Bunu sindirmek için zamana ihtiyacım var. 4 yıl önce başladığımızda aklımızda bu fikir vardı ve bu fikir bizi buraya getirdi. Gurur duyuyorum."





Fransa’ya karşı kazanılan galibiyet hakkında

"Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynadık, ama onların karşısında dünyanın en iyi takımı vardı: benim takımım. Oyuncularım sahada ruhlarını ortaya koydular."