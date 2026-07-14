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Çeviri:

De la Fuente: "Fransa dünyanın en iyi takımlarından biri, İspanya ise dünyanın en iyi takımı"

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Fransa’ya karşı yarı finalde elde ettikleri başarıyı değerlendirdi. DAZN’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Hislerimi tarif etmek zor. Mutluluğa, gurura ve bu olağanüstü grupla birlikte yaptığımız tüm çalışmalara çok yakın bir şey. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve artık son bir adım kaldı.” -



"Üzerimde büyük bir baskı ve çok büyük bir sorumluluk var. Bunu sindirmek için zamana ihtiyacım var. 4 yıl önce başladığımızda aklımızda bu fikir vardı ve bu fikir bizi buraya getirdi. Gurur duyuyorum."


Dünya Kupası
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Fransa
FRA
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Dünya Kupası
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İspanya
ESP
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BLN

Fransa’ya karşı kazanılan galibiyet hakkında

"Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynadık, ama onların karşısında dünyanın en iyi takımı vardı: benim takımım. Oyuncularım sahada ruhlarını ortaya koydular."

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