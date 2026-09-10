İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından Ballon d'Or ödülünün takımının oyuncularından birine gitmesi gerektiğini vurguladı.

Teknik direktör, bugün perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek şunlar hakkında konuştu:

Önümüzdeki ara dönemde oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları.

De la Fuente şöyle konuştu: "Bu yıl Ballon d'Or'u bir İspanyol futbolcunun kazanması gerekiyor. Ben her zaman yerli ürünleri, özellikle de 'İspanya malı' markasını desteklerim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Antrenman, performans ve kalite açısından dünya standartlarında bir seviyedeyiz. Bu arada, aday listesinde Mikel Oyarzabal'ın isminin bulunmadığını fark ettim. Görünüşe göre isimleri yazmakla görevli kişi kağıdı düşürmüş ve onun ismini listeye almamış."

Teknik direktör şunları ekledi: "Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanabileceğine inanıyorum, çünkü hem İspanyol hem de harika bir futbolcu. Bu yıl olmasa bile gelecekte; kazanmasının çok uzun süreceğini sanmıyorum. Bu sezonun başında üstün bir performans sergilediğini görüyorum ve yeteneğinin tadını daha uzun yıllar çıkarmak istiyoruz."

Marcos Llorente'nin İspanya Milli Takımı'ndaki futbol kariyerini sonlandırma kararı üzerine teknik direktör, oyuncunun bu konu hakkında kendisiyle konuştuğunu belirtti ve "harika bir ilişki" içinde olduğu oyuncuya karşı "mutlak saygı ve minnettarlığını" dile getirdi.

De la Fuente, Carlos İspay ve Xavi İspart gibi geleceği parlak genç oyuncular hakkında sorulduğunda, "Gelecekte kesinlikle burada olacaklar" dedi, ancak şunu ekledi: "Acele etmeye gerek yok ve son birkaç yılda kazanılabilecek her şeyi kazanmış bir futbolcu neslinize saygı göstermeliyiz."

Bunun yanı sıra, 2030 Dünya Kupası finalinin İspanya'da oynanmasının gerekliliğini bir kez daha vurguladı ve o maçta milli takımı çalıştırmayı büyük bir istekle arzuladığını belirtti. Bu açıklama, İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvadaki o kritik maçın nerede oynanacağı konusunda süregelen tartışmaya ilişkin bir soruya yanıt olarak geldi.

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa, ülkesinin 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

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