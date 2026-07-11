İspanya milli takımı, dün Cuma akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı 2-1 mağlup ederek rekorlar kırmaya devam etti. Böylece yarı finale yükselen takım, teknik direktörü Luis de la Fuente yönetimindeki olağanüstü performans serisini sürdürdü.

Fransız Statist Fut ağına göre, De la Fuente, 12 galibiyet ve 1 beraberlikle, büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) yönettiği ilk 13 maçta yenilgi almayan ilk Avrupa milli takım teknik direktörü oldu.

Bu istisna, devam eden Dünya Kupası’nda, Matador’un grup aşamasındaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmasıyla gerçekleşti.

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Opta ise İspanyol teknik direktörün, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda tüm teknik direktörler arasında en uzun yenilmezlik serisini elde eden isim olduğunu belirtti.

Olağanüstü istatistikler sadece teknik direktörle sınırlı kalmadı; genç yıldız Lamine Yamal da “La Roja” ile olumlu etkisini sürdürdü.

Stats Foot ise, İspanya milli takımının, Lamine Yamal'ın Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda ilk 11'de başladığı 11 maçın hepsini kazandığını ve oyuncunun bu turnuvalarda milli takım formasıyla kusursuz bir rekoru koruduğunu ortaya koydu.

İspanya milli takımı, Salı günü yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.