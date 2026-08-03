De la Fuente'den Rodri ve Cucurella'yı şaşırtan çarpıcı açıklamalar

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, uyumlu bir soyunma odası inşa etmenin önemine vurgu yaparak bunun en üst seviyelerde rekabet edebilmek için temel bir unsur olduğunu belirtti.

"Sport" gazetesi, De la Fuente'nin El Mundo gazetesine verdiği röportajdaki en dikkat çekici açıklamalarını yayımladı; teknik direktör bu röportajda dayanışma, bağlılık ve dostluk ruhu konularına dikkat çekti.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü şöyle konuştu: "Cucurella'nın yüzümü taşıyan dövmesi mi? Sözünü tuttu ve bu da son derece önemli bir ilke ve değer. Kendisi verdiği sözü tutan bir adam."

Teknik direktör, İspanya Milli Takımı oyuncularıyla ilgili birçok soruyu da yanıtladı ve hangi oyuncuyla bir haftalık tatile çıkacağı sorulduğunda fazla düşünmesine gerek kalmadan "Eğlenmek istersem Cucurella ile giderim" dedi.

Hangi oyuncuyla eğlenmeye ve gece hayatına çıkacağı sorulduğunda da aynı bek oyuncusunu seçtiğini ekleyerek gülerek şöyle dedi: "Zaten onunla tatile gideceğim için yanımda onu da götürürüm."

De la Fuente ayrıca evinin anahtarlarını Mikel Oyarzabal'a bırakacağını, "son derece ciddi" ve sorumluluk sahibi biri olarak gördüğü Mikel Merino ile de bir ticari projeye gireceğini açıkladı.

De la Fuente, şarkıcı Julio Iglesias'ın bir konserine Marcos Llorente eşliğinde gideceğini de belirtti.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, gelecekte teknik direktör olabilecek niteliklere sahip olduğunu düşündüğü 3 oyuncuyu şöyle sıraladı: "Rodri, Mikel Oyarzabal ve Mikel Merino teknik direktör olmak için iyi vasıflara sahip."