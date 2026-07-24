İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olayları "kabul edilemez" olarak nitelendirerek Arjantinli oyunculara yönelik söylemini sertleştirdi. Bu, iki takım arasındaki final maçında yaşanan arbedelere ilişkin ilk doğrudan açıklaması oldu.

İspanya, geçtiğimiz pazar günü "MetLife" Stadı'nda oynanan ve uzatmaların ardından Arjantin'i tek golle geçtiği maçta tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı. Ancak kutlamalar, iki takımın bazı oyuncuları arasında yaşanan kaos ve arbede sahnelerine dönüştü.

De la Fuente, İspanya televizyonundaki bir programda şunları söyledi: "O anda ne olduğunun farkında değildim, çünkü oyuncularla birlikte kutlama yapıyordum. Ama maçın bitiminden sonra yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez."

Fransız RMC ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Gördüğümüz şey dayanılmaz ve kabul edilemez. Bu seviyedeki oyuncular, üstelik büyük bir teknik direktörün yönetiminde, o davranışları gördüklerinde onların da kötü hissetmiş olmaları gerekir. Bunlar futbola yakışmayan sahneler."

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Maçın sonunda geniş çaplı arbedeler yaşandı; bunların en dikkat çekeni Leandro Paredes'in İspanyol oyuncularından bazılarıyla girdiği sert temaslar oldu. Ayrıca Nahuel Molina'nın Rodri'ye bir darbe indirdiği, bitiş düdüğünün ardından yaşanan kaos sırasında ise teknik direktör Lionel Scaloni'nin yardımcısı Fabián Ayala'nın Dani Olmo'ya saldırdığı iddia edildi.

"La Roja"nın teknik direktörü, oyuncularının tepkisini övdü ve provokasyonlara rağmen duruma sakin bir şekilde yaklaştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu tür saldırılar ve provokasyonlar karşısında oyuncularımızın davranışını takdir etmek istiyorum; sona kadar sakinliklerini korudular ve centilmence hareket ettiler."

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" ise finalin ardından yaşanan olaylarla ilgili sorumluları belirlemek ve olaya karışanlar hakkında gerekli kararları almak amacıyla resmi bir soruşturma başlatmıştı.