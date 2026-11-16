İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında İspanya'nın İngiltere'ye 3-2 kaybettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

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İspanya Milli Takımı çok sayıda hata yaptı ve İngiltere'nin hücum baskısı ile peş peşe gelen gollerin bedelini ağır ödedi; İngiltere Milli Takımı karşılıksız üç golle öne geçti.

Bu mağlubiyetle birlikte İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nin çeyrek final turuna çıkmayı zaten garantilemiş olmasına rağmen grup liderliğini kaybetti.

Sport gazetesi, De la Fuente'nin basın toplantısında yaptığı açıklamaları yayımladı. De la Fuente, "Nasıl kazanacağımızı da nasıl mağlubiyeti kabulleneceğimizi de bilmeliyiz." dedi.

Şöyle devam etti: "İlk otuz dakika boyunca çok zorlandık ve rakibimize ayak uyduramadık. İngiltere üstünlüğünü kurdu ve gücünü kanıtladı. Kalelerine ulaşmak için bazı fırsatlar bulduk, ancak karşılıksız üç golle geriye düştükten sonra takımın ortaya koyduğu oyunu takdir etmeliyiz."

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De la Fuente, son Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşan teknik direktör Tuchel'in takımının içinde bulunduğu olağanüstü teknik ve fiziksel formu övdü.

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Takımının maç boyunca yaptığı hataları kabul ettiğine işaret ederek şunları ekledi: "İngiltere gibi çok güçlü bir rakiple karşılaşmak zordur. Maçlara iyi başlamadığınızda, olumsuz durumlar ve koşullar üst üste birikir."

Luis de la Fuente, basın toplantısında mağlubiyete ve yenilgisiz maç serisini kaybetmesine rağmen İspanya Milli Takımı'yla gurur duyduğunu gösterdi.

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"Bu takımın elde ettiklerini takdir etmeliyiz. UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonları olmak son derece olumlu bir şey. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz, ama aynı zamanda nasıl mağlubiyeti kabulleneceğimizi de biliyoruz." dedi.

Şunları ekledi: "Daha önce başka vesilelerle karşılaştığımız bir rakibin karşısında bulduk kendimizi. Onlar on kişiyle oynamaya başladığında, skorda geri dönebileceğimizi düşündük. Takımın gösterdiği istek ve ruhtan dolayı mutluyum. En iyisi henüz gelmedi."

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Devam etti: "Bu takıma söyleyecek teşekkür ve takdir sözlerinden başka bir şeyim yok. Mağlubiyetin tadını unutmuştuk, ama bazen böyle anların elde ettiklerinin değerini fark ettirmesi iyi bir şey."

Tuchel'in maç öncesinde yaptığı açıklamalar hakkında ise De la Fuente, "Tuchel ile maçtan önceki basın toplantısında söyledikleri hakkında konuştum, bana neyi kastettiğini açıkladı." dedi.

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Şuna dikkat çekti: "Mağlubiyete alışık olmadığımızda, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığınız bir an gelir, ama geriye dönüp baktığınızda oyunculara aktardıklarınızı ve yıllarca yenilgisiz geçirdiğinizi görürsünüz. Kat ettiğimiz yoldan gurur duyuyorum. Peki şimdi ne olacak? Hiçbir şey; önümüzdeki mart ayına yenilenmiş bir ruh ve yeni bir hevesle geleceğiz."

Pedri koz, Lamine ise belirleyici unsur

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Sakatlıklar ve fiziksel sorunlar yaşayarak oyundan çıkan oyuncularla ilgili olarak De la Fuente, devre arasında yayımlanan bilgileri doğruladı.

Teknik direktör, "Pubill'in ayak bileğinde bir sorun var, Cubarsí kas rahatsızlığı hissediyor, Zubimendi de öyle." dedi.

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Şunları ekledi: "Yenilgisiz maç serisini korumak için beraberliği yakalayamamış olmamız üzücü, ama en iyisi henüz gelmedi."

Pedri'nin ilk on birde yer almaması hakkında da konuşarak şunları söyledi: "Fabián Ruiz'i izledim ve onun da kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Kararları almak zorunda olduğum için, Pedri mevkisindeki en iyi oyunculardan biri olsa da, Fabián bize başka şeyler katabilirdi."

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Luis de la Fuente bununla, Pedri'nin ilk on birden çıkarılmasının teknik bir kararla geldiğini açıkladı; ayrıca Paris Saint-Germain oyuncusunun imkânlarını övdü.

Lamine Yamal'a gelince, teknik direktör Luis de la Fuente onun yetenekleri konusunda hiçbir şüphe duymuyor.

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"Lamine'in bizimle olması büyük bir ayrıcalık. Aynı şekilde, maçın gidişatını okuyabilen ve maç sırasında belirli durumları anlayabilen bu olağanüstü oyunculara sahip olmak da öyle. Hiçbir oyuncunun diğerleri pahasına bir ayrıcalığı yok." dedi.