İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, bugün perşembe akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak Çekya maçı öncesinde İspanya kadrosundan üç oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

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Mesele, Prag'daki beklenen maçta forma giymeyecek olan Nico Williams, Aymeric Laporte ve kaleci Álvaro Vallés'ten oluşan üçlüyle ilgili. Bu haberi "Mundo Deportivo" gazetesi aktardı.

Üçlünün kadro dışı bırakılması, İspanya Milli Takımı'nın turnuvadaki olumlu sonuçlarını sürdürmeye çalıştığı karşılaşma öncesinde geldi. Teknik ekip, maçta onlara güvenmemeyi tercih etti; kaleci Álvaro Vallés ise dün çarşamba günü grip rahatsızlığı nedeniyle takım antrenmanlarına katılamamıştı.

Williams ve Laporte ikilisi büyük bir uluslararası tecrübeye sahip olup, 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı kadrosunda yer almışlardı; Vallés ise yaşadığı sağlık sorununun ardından hesaplamalar dışında kaldı.

Bununla bağlantılı olarak, oyuncuların forma numaralarının açıklanması özel bir ilgi gördü. Zira en önemli sorulardan biri, İspanya Milli Takımı'yla bu numarayı taşımaya alışkın olan Barcelona yıldızı Dani Olmo'nun yokluğunda 10 numaralı formayı kimin giyeceğiyle ilgiliydi.

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De la Fuente sonunda bu özel formayı Liverpool oyuncusu Víctor Muñoz'a vermeye karar verdi. Böylece Muñoz, Olmo'nun uluslararası maçlarında özdeşleştiği numarayı giyme fırsatını elde etti; bu, milli takım kadrosunda yerini sağlamlaştırmaya çalışan oyuncu için moral verici bir adım oldu.

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İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğuna gelince, De la Fuente'nin ekibi Çek Cumhuriyeti maçına büyük bir avantajla giriyor. İlk dört maçından tam not alan İspanya, dört üst üste galibiyetle 12 puan toplayarak grup liderliğine yükseldi ve son iki maçını oynamadan çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

İspanya Milli Takımı yolculuğu boyunca güçlü bir performans sergiledi; İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti karşısında üstünlük kurduktan sonra dördüncü haftada Hırvatistan'a karşı galibiyetini tekrarladı. Böylece oyuncuları arasındaki uyum ve De la Fuente yönetiminde edindiği tecrübeden yararlanarak güçlü bir şekilde rekabet etme ve Avrupa'nın önde gelen takımları arasındaki yerini koruma kapasitesini kanıtladı.

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Turnuvaya yükselmeyi garantilemesine rağmen, Çek Cumhuriyeti maçı İspanya Milli Takımı için önem taşıyor. İspanya, grup liderliğini korumayı ve lig aşamasını mümkün olan en iyi şekilde tamamlamayı amaçlıyor; bunun ardından önümüzdeki pazar günü İngiltere'ye karşı oynanacak son maç ise eleme turlarına geçmeden önce takım için güçlü bir sınav niteliğinde.

De la Fuente, eksikliklere rağmen oyuncularının aynı performansı sergilemeyi sürdürmesini ve kadro içindeki mevcut alternatiflerden yararlanmasını umuyor. Özellikle İspanya Milli Takımı, eksik oyuncuların yerini doldurabilecek seçkin bir oyuncu grubuna sahip. Víctor Muñoz ise 10 numaralı formayla sahne alma fırsatını kullanarak yeteneklerini kanıtlamayı ve dünya şampiyonu takımda daha büyük bir rol üstlenmeyi hak ettiğini göstermeyi hedefliyor.