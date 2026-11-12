İspanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Çekya ile oynayacağı maç için ilk 11'ini açıkladı. Korku nedir bilmeyen, cesur ve genç bir kadro; La Roja'nın geleceğinin çoktan başladığını kanıtlamak isteyen yeni bir neslin öncülük ettiği bir kadro.

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Kadronun en parlak ismi, başlama düdüğünden önce tüm İspanya Milli Takımı'nın ruh hâlini özetler gibiydi; dakikalar içinde sosyal medyayı ateşleyen "Vamos España" sloganıyla öne çıkan Fermin Lopez.

İspanya teknik direktörü De la Fuente'nin seçtiği kadro şu şekilde oldu:

Kaleci: Unai Simon.

Savunma: Pedro Porro - Pau Cubarsi - Dean Huijsen - Marc Cucurella.

Orta saha: Martin Zubimendi - Fabian Ruiz - Fermin Lopez.

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Hücum: Alex Baena - Ferran Torres - Yeremy Pino.

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Bu isimlerin seçimi tesadüfi değildi; İspanyol teknik adam, milli takımın tek bir isme değil, kolektif bir sisteme dayandığı ve antrenmanlarda ile maçlarda kendini kanıtlayan herkese fırsatın açık olduğu mesajını vermek istedi.

Ayrıca Cubarsi, Huijsen ve Fermin gibi isimlerin ilk on birde yer alması, yeni neslin kupaları toplayıp milli takıma heybetini yeniden kazandırmasının ardından İspanya'nın gerçek bir yenilenme döneminden geçtiğini doğruluyor.

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Unai Simon'un takımın kaptanı olması özel bir anlam taşıyor; tecrübeli kaleci artık yalnızca bir file bekçisi değil, hem sahanın içinde hem dışında bir lider, hevesli gençlerden oluşan bir grubun ortasında tecrübenin sesi hâline geldi. Cucurella, Cubarsi ve Huijsen ise fiziksel güç ile arkadan oyun kurma becerisini bir araya getiren bir savunma hattını temsil ediyor; bu da modern İspanyol futbolunun ayırt edici bir özelliği hâline geldi.

Orta sahada ise bütün gözler, kısa bir sürede umut vadeden bir yetenekten kulübünün ve milli takımının vazgeçilmez bir oyuncusuna dönüşen Fermin Lopez'in üzerinde olacak. Hatlar arasında bağlantı kurma, topsuz alan koşuları ve ceza sahası dışından şut çekme yeteneği, onu bu maçta İspanya'nın en önemli silahlarından biri yapıyor. Yanında Zubimendi gerekli dengeyi sağlarken, Fabian oyun temposunu yönetmede tecrübe ve sükûneti getirecek.

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Hücumda ise Ferran Torres, Baena ve Yeremy, durmadan hareket eden ve ilk andan itibaren rakip savunmaya baskı yapan hızlı kanat oyuncularından oluşan yeni bir nesli temsil ediyor. İspanya Milli Takımı'nın, sertliği ve organizasyonuyla bilinen Çek savunmasını kırmak için top hakimiyetine, geri basıya ve kanatlarda hızlı oyuna güvenmesi bekleniyor.

Çekya maçı, UEFA Uluslar Ligi'nde özel bir önem taşıyor; çünkü bu yalnızca grup aşamasında bir karşılaşma değil, milli takımın karakterinin ve baskıyla başa çıkma kapasitesinin gerçek bir sınavı. Çekya kolay pes etmeyen, coşkulu bir taraftara ve yüksek bir mücadele ruhuna sahip bir takım; ancak İspanya bu karşılaşmaya bir şampiyonun özgüveniyle ve kendi tarihini yazmak isteyen bir nesille çıkıyor.

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Bu kadro, yeni bir dönemin başlangıcı olabilir; geçmişe değil, geleceğe bakan bir dönem. Dünyaya şunu söyleyen bir kadro: İspanya yetenek üretmeyi hiç durdurmuyor, gençlere güvenmekten korkmuyor ve tek bir dilden anlıyor: kazanmak.