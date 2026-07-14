De La Fuente büyük bir özgüvenle: Fransa, dünyanın en iyi milli takımıyla karşılaştı

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası finaline yükseldikten sonra takımını “olağanüstü” olarak nitelendirdi ve “La Roja”nın önünde hâlâ bir adım daha olduğunu vurguladı.

İspanya Milli Takımı, Salı akşamı Dallas Stadyumu’nda oynanan Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’yı (2-0) mağlup ederek her açıdan üstünlük sağladı.

Böylece İspanya, önümüzdeki Pazar günü oynanacak 2026 Dünya Kupası finaline adını yazdırdı ve İngiltere ile Arjantin arasındaki diğer yarı final maçının galibini beklemeye başladı.

De la Fuente, maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu duyguyu tarif etmek zor, ama bunun mutluluğa benzediğini anlıyorum. Bu takımın olağanüstü olduğunu söylemek isterim; ilerlemeye devam etmek ve en iyisini başarmak istiyoruz; önümüzde hâlâ bir adım daha var.”

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, "Dünya Kupası finalinde olmak büyük bir sorumluluk. Bu, çok az kişinin sahip olduğu büyük bir onur ve her anın tadını çıkarmalıyız" diye ekledi.

Şöyle devam etti: “Dört yıl önce net bir fikirle yola çıktık ve bugün bulunduğumuz noktaya bizi bu fikir getirdi; bu yüzden mutluyuz.”

Dünya Kupası’nın en büyük favorisi olan Fransa milli takımının galibiyeti sorulduğunda ise şunları söyledi: “Elbette, soyunma odasında da söylediğimiz gibi, dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız, ancak onlar da karşılıklı olarak dünyanın en iyi takımıyla karşılaşacaklar. Bu oyuncular bunu gerçekten hak ediyor; hem özveri hem de yeteneklerini bir araya getiriyorlar ve zor görevleri kolaymış gibi gösterdiler. Büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum.”