De La Fuente: Belçika maçında Pedri yerine Ruiz'i tercih ettim, çünkü..

İspanya milli takımının teknik direktörü Luis de la Fuente, takımının 2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmesinin ardından gelişme kaydettiğini vurguladı.

De la Fuente, çeyrek finalde Belçika ile oynanan maçın ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Gelişmeye ve iyileşmeye odaklanan bu takımı yönetmekten duyduğum gururu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Daha rahat bir galibiyet elde etmek için fazlasıyla çaba gösterdik, ancak zaferin ne kadar zor olduğunu kabul etmeliyiz.”

Fabian’ın Pedri yerine sahaya sürülmesiyle ilgili olarak, El Matador’un teknik direktörü, Fabian’ın da Pedri gibi çok iyi antrenman yaptığını, ancak her ikisinin de oynayabilecek durumda olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Farklı bir dokunuş katmayı hedefliyorduk. Fabian, oyun akışını daha iyi kontrol ediyor ve Pedri’den farklı bir profile sahip. İhtiyacımız olanın bu olduğunu anladık; yani daha fazla hücum atakları gerçekleştirmek. Böylece Pedri’yi, enerjisini ve oyun görüşünü değerlendirerek son aşamada sahaya süreceğiz.”

Takım kadrosunda yaptığı değişikliklerle ilgili olarak De la Fuente, her oyuncunun kendine ait zamanı olduğunu vurguladı ve şöyle açıkladı: “İster ilk 11’de başla ister beş dakika oyna, bizim için fark etmez; herkes aynı derecede önemli. Oyuncular benim sakinliğimi takdir ediyorlar; beni kontrolümü kaybetmiş halde görselerdi, bu onlar için sürpriz olurdu.”

Teknik direktör, Pedri ve Fabian hakkında konuşmaya devam ederek şunları söyledi: “Pedri’yi kadroya dahil etmemizin tek açıklaması, takıma bir kıvılcım ve canlılık katmak istememizdir. Fabian da harika bir oyuncu ve Pedri’nin bu netlikten faydalanabileceğini düşündük. Bu bir takım çalışmasıdır ve maça ilk on birde başlayanlar, oyuna sonradan girenlerden daha önemli değildir.”

İspanya milli takımının turnuvadaki gelecek adımları hakkında konuşan De la Fuente, bu yolculuğa devam etme konusunda büyük bir istek duyduğunu belirterek şöyle dedi: “Daha fazlasını istiyoruz. Madem buraya kadar geldik, elbette elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.”

Bir teknik direktör olarak ne kadar geliştiğine ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa Şampiyonası’ndaki halinden daha ileride olduğunu düşünmediğini belirterek şunları ekledi: “Her gün daha iyi bir teknik direktör olmak istiyorum. Önceden analizler yapıyoruz; geriye bakmak her zaman daha kolaydır. Kararlarımızı, oyuncular ve rakipler hakkında derin bir anlayışa dayanarak alıyoruz.”

Oynamayan oyuncuların olası hoşnutsuzluk belirtilerinden ne kadar endişe duyduğu sorusuna yanıt olarak teknik direktör şöyle dedi: “Bu kötü bir haber olur. Dünyanın en iyi oyuncularını seçiyoruz, ama aynı zamanda birlikte yaşamayı kolaylaştıran en iyi insanları da seçiyoruz. Bir hata yaparsam sorunlar çıkabilir. Bazılarının somurtması ya da hoşnutsuzluk belirtileri göstermesi olmamalı; karşılıklı saygı olmalı. Şanslıyız ve bizi şaşırtıp rahatsız etmesi gereken şey saygısızlıktır.”

De la Fuente, sözlerini kaleci Unai Simón’u överek şöyle tamamladı: “Bu rekorun tarihi başarısını kutluyorum. Bu rekorun kırılması için pek çok Dünya Kupası ya da on yıl geçmesi gerekecek. Hayatta her şey geçip gider, ancak bu çok uzun yıllar alacaktır.”