De La Fuente: Belçika bizim için en zor sınav… Ve Messi doymak bilmiyor!

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile oynanacak maçın takımları için şimdiye kadarki en zorlu karşılaşma olacağını vurguladı ve aynı zamanda Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı’nda sergilediği olağanüstü performansı övdü.

İspanya Milli Takımı, bugün Cuma akşamı Belçika ile oynayacağı maça hazırlanıyor; bu maçın galibi, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

De la Fuente, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Belçika, büyük bir deneyime sahip bir takım ve kadrosunda Avrupa’nın en büyük kulüplerinde rekabet etmeye ve kazanmaya alışkın oyuncular bulunuyor. Bu nedenle bu maç, bizim için şu ana kadar en zorlu maç olacak.”

Yarı finalde Fransa ile karşılaşma olasılığıyla ilgili olarak İspanyol teknik direktör, “Les Bleus”un Fas’ı mağlup ettiği maçı takip ettiğini belirterek, “Maçı izledim ve Fransa’nın daha iyi takım olduğunu gördüm, ancak şu anda tüm dikkatimiz Belçika maçına odaklanmış durumda” diye ekledi.

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De la Fuente, milli takımının hücum gücünden de bahsederek Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal’ı övdü ve İspanya’nın turnuvadaki başarısının tek bir yıldıza değil, takım çalışmasına bağlı olduğunu vurguladı.

De la Fuente, Lamine Yamal'ı savunarak şunları söyledi: "Olağanüstü bir yeteneğe sahip ve Portekiz karşısında gol atamamış olsa da olağanüstü bir maç çıkardı. Gösterdiği tüm bu muhteşem performanslara rağmen, bundan sonra sergileyeceği performanslar daha da keyifli olacak."

Messi’ye özel övgü

Turnuvada Lionel Messi’nin gösterdiği performans sorulduğunda, De La Fuente Arjantin kaptanına duyduğu hayranlığı gizlemedi ve şöyle dedi: “Messi sanki 19 ya da 23 yaşındaymış gibi görünüyor. Gerçekten olağanüstü bir performans sergiliyor.”

Ve ekledi: “Uzun yıllar boyunca edindiği olgunluk ve muazzam tecrübenin yanı sıra, onu en çok ayıran özelliği adanmışlığıdır; yorulmaz, bıkmaz, başarıdan doymaz, aksine her gün daha fazlasını ister.”

İspanyol teknik direktör, Messi’nin takım arkadaşları ve yeni nesil futbolcular için gerçek bir rol model olduğunu vurgulayarak şöyle açıkladı: “Sergilediği performans her türlü takdir ve övgüyü hak ediyor, çünkü durmaksızın çalışmaya ve gayret göstermeye devam eden bir futbolcunun hedeflerine her zaman daha yakın olduğunu kanıtlıyor.”

De la Fuente, Arjantinli yıldız hakkında yaptığı konuşmayı şöyle tamamladı: “Messi, kariyeri boyunca bu konuda her zaman bir usta olmuştur ve en muhteşem olanı, bugüne kadar elde ettiği ve kazandığı onca şeye rağmen, sahada bunu kanıtlamaya devam etmesidir.”