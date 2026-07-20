De la Fuente, 2030 Dünya Kupası'nda İspanya'nın teknik direktörlüğü konusunda net bir cevap vermekten kaçınıyor

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, final maçında Arjantin’i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmalarında takım ruhunun belirleyici faktör olduğunu vurguladı ve İspanya’nın uluslararası futbolda hakimiyet kurduğunu belirtti.

Daha önce İspanya'yı Euro 2024 şampiyonluğuna taşıyan 65 yaşındaki De la Fuente, bir milli takımı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan en yaşlı teknik direktör oldu.

İspanya milli takımı ise tüm turnuvalarda yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı; bu, Avrupa ve Güney Amerika milli takımları arasında bir rekor.

Reuters haber ajansı, maçın ardından Luis de la Fuente'nin gazetecilere yaptığı açıklamaları yayınladı. De la Fuente, "Geçmişte insanlar, yetenekli ve becerikli olduğu kadar aynı zamanda iyi kalpli futbolcularla karşılaştıklarında şaşırırlardı" dedi.

Ayrıca, “Biz, dayanışma ruhuna ve insani değerlere sahip insanlar sayesinde en birleşik ve uyumlu milli takımız” diye vurguladı.

İspanya, uzatmalara gidilen maçta son şampiyonu tek golle mağlup etti. Galibiyet golünü yedek oyuncu Ferran Torres attı; bu gol, turnuva boyunca İspanya milli takımını yönlendiren kolektif zihniyeti açıkça yansıtıyordu.

De la Fuente, “Bu felsefeyle yetişen, ona bağlı kalan, onu geliştiren ve daha da iyi hale getiren bu nesil oyunculardan gurur duyuyorum. Takım ve aile kavramlarının ne anlama geldiğine dair harika bir örnek sergilediler. Onlar, olağanüstü yeteneğe sahip dünya çapında oyuncular” diye ekledi.

"Çok duygulandım. Onlarla başardıklarımıza baktığımda, bu nesil oyuncularla her şeyi, kelimenin tam anlamıyla her şeyi kazandığımızı görüyorum" diye devam etti.

İspanya milli takımı, Dünya Kupası boyunca sadece bir gol yedi, ancak savunmada büyük bir sağlamlık sergileyen Arjantin milli takımı karşısında hücumda zorlandı ve İspanyollar maçın ilk 115 dakikası boyunca gol atamadı.

Ayrıca Arjantin, orta saha oyuncusu Enzo Fernández’in ikinci yarıda uzatma dakikalarında ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasının ardından 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı.

De la Fuente’ye, 2030 Dünya Kupası’na kadar İspanya Milli Takımı’nda kalmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, geleceği konusunda aceleci bir karar vermek istemediğini vurguladı.

"İstediğimiz yerdeyiz ve bu oyunculara sahip olduğumuz için şanslıyız. Acele etmiyoruz ve bu anın tadını çıkarmalıyız. Belki önümüzdeki Eylül ayındaki maçları düşünebiliriz, ancak başardığımız şey tarihi bir başarı ve bu nedenle her maçı tek tek ele almalıyız" dedi.