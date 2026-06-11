De La Fuente, 2026 Dünya Kupası'nda Enrique'nin tartışmalı taktiğini kullanıyor

Perşembe günü yayınlanan bir haberde, İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente’nin, takımın eski teknik direktörü Luis Enrique’nin tartışmalı bir hamlesini tekrarladığı ortaya çıktı.

İspanya'nın Dünya Kupası'nın ilk aşamasına hazırlandığı Baylor Okulu'nun ana antrenman sahasında, Luis Enrique'nin İspanya milli takımını yönettiği döneme ait bir unsur ortaya çıktı.

İspanya, bu ayın ortasında Cape Verde ile oynayacağı maçla Dünya Kupası'na başlayacak.

2019 ile Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası arasında Enrique, sahada iskele kullanmış ve bu yüksek yapıyı temel bir çalışma aracı haline getirmişti.

Enrique, yukarıdan antrenmanları farklı bir bakış açısıyla izliyor, hareketleri düzeltiyor, talimatlar veriyor ve oyuncularıyla sürekli iletişim halinde kalıyordu. Hatta antrenman sırasında talimatları gerçek zamanlı olarak iletmek için oyuncuların GPS sistemli ceketlerine yerleştirilmiş küçük iletişim cihazları bile kullanıyordu.

Bu nedenle, İspanya milli takımının Chattanooga'daki antrenman kampında yeni bir iskelenin varlığı gözden kaçmadı.

"Mundo Deportivo" gazetesi şöyle yazdı: "Bu sefer, iskeleye tırmanacak olan Luis de la Fuente olmayacak. La Roja'nın teknik direktörü antrenmanları yönetme konusunda farklı bir tarz izliyor; antrenmanları sahada, oyuncuların yakınında ve onlarla sürekli iletişim halinde yapmayı tercih ediyor."

Bu yapı artık farklı, ancak daha az önemli olmayan bir işlevi yerine getirecek. İspanya milli takımının analistleri bu yüksek konumdan çalışacak ve bu da onlara sahayı daha kapsamlı bir şekilde görme ve antrenmanların en ince ayrıntılarını izleme imkanı sağlayacak.

Ayrıca bu yükseklik, onlara toplu hareketleri, hatlar arasındaki mesafeleri, taktiksel kalıpları ve bireysel performansı, yerden elde edilmesi zor bir perspektiften kaydetme imkanı verecek.

Böylece, daha önce büyük tartışmalara neden olan iskeleler, İspanya milli takımının antrenmanlarının günlük manzarasına geri dönüyor. Artık Luis Enrique'nin operasyonları yönettiği bir komuta merkezi değil, Luis de la Fuente'nin antrenör ekibine hizmet eden bir araç haline geldi.