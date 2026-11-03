Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımının salı günü De Kuip'te oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında yıpranmış Inter'in zaaflarından yararlanabileceğine inanıyor. Van Bronckhorst, kadrosunun üst düzey rakiplerin direncini kırabileceğine tam güvendiğini ifade etti.

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Feyenoord, bol gollü Avrupa serisinde Inter'i ağırlamaya hazırlanıyor

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde bir büyük rakibini daha yenmek amacıyla salı akşamı De Kuip'te Inter'i ağırlayacak. Gio van Bronckhorst'un ekibi, Barcelona karşısındaki ağır yenilginin ardından Como'yu evinde 3-2 mağlup etmesi de dahil olmak üzere Avrupa'da hem keyif veren hem de öngörülmesi güç sonuçlar aldı.

Hollanda ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son üç maçta galibiyet alamadan bu karşılaşmaya çıkacak.

Van Bronckhorst ise saha avantajının oyuncularına güç vereceğinden emin.

Van Bronckhorst, Inter'in güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirdi

Karşılaşma öncesinde konuşan Van Bronckhorst, Inter'in tecrübesini kabul ederken taktiksel açıdan yararlanabilecekleri fırsatlara da işaret etti. Van Bronckhorst, "Belki biraz yıpranmış durumdalar ama hâlâ çok kaliteliler ve deneyimliler. Oyunun hangi aşamasında nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi biliyorlar" dedi.

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"Geride savunma yapmaktan ve ardından geçiş hücumuna çıkmaktan çekinmiyorlar. Topla iyi oynayan çok sayıda oyuncuları, iki iyi forvetleri var... Çok komple bir takım."

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Feyenoord teknik direktörü, "Her takımın zayıf yönleri vardır. Bazı takımların daha azdır ama yarın bizim için fırsatlar olacak" diye ekledi.

Read, Inter ile önceki karşılaşmadan bu yana yaşanan değişime dikkat çekti

Feyenoord savunmacısı Givairo Read, salı günkü maçın 2025'teki son 16 turu eşleşmelerine pek benzemeyeceğini belirtti. Read, "Harika bir deneyimdi... Ama zorlandık. O tamamen farklı bir maçtı. O dönemde takımımız da tamamen farklıydı. Orada sadece Hadj Moussa ve ben vardık" dedi.

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Van Bronckhorst, takımının inancını şu sözlerle vurguladı: "Özellikle evimizde her maça kazanmak için çıkıyoruz."

"O enerjiyi ve özgüveni hâlâ hissedebiliyorsunuz. Bunu antrenmanlarda görüyorum, umarım yarın da görürüm" ifadelerini kullandı.

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De Kuip'te kritik bir Avrupa gecesi yaşanacak

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üç değerli puan almak için taraftarının enerjisinden yararlanmayı hedefliyor.

Van Bronckhorst, takımının geride savunma yapan rakibine hücum ederken sabırlı olmasını bekliyor.

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De Kuip'teki karşılaşma salı akşamı başlayacak.