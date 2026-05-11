Feyenoord, yeni yönetim kadrosu arayışında önemli adımlar atıyor. Genellikle güvenilir kaynaklardan haber alan Feyenoord Transfermarkt’ın bildirdiğine göre, Rotterdam ekibi Robert Eenhoorn ve Dévy Rigaux’ya sözleşme teklifi sundu ve bu iki önemli ismi yakında tanıtmayı planlıyor.

Her iki adayla görüşmelerin de tüm hızıyla sürdüğü bildiriliyor. Eenhoorn'un Feyenoord'da genel müdürlük görevini üstlenmesi beklenirken, Club Brugge'den Rigaux'nun yeni teknik direktör olarak gündemde olduğu belirtiliyor. Kulüp yönetimi, önümüzdeki günlerde müzakereleri hızlandırmak istiyor.

Eenhoorn'un adı geçen hafta Rotterdam'da sıkça anılıyordu. Feyenoord içinde, AZ'nin eski yöneticisinin gelmesine yönelik geniş bir destek var. 58 yaşındaki Rotterdamlı, ayrıca kulüple güçlü bir bağı olan biri olarak biliniyor.

Eenhoorn, tam on yıl boyunca AZ'nin genel müdürü olarak görev yaptı. Alkmaar'da, liderliği altında izlenen istikrarlı sportif ve finansal politika sayesinde sağlam bir itibar kazandı. 2024 yılında Kuzey Hollanda ekibindeki görevine son verildi.

Rigaux da güçlü bir profile sahip bir aday olarak görülüyor. Belçikalı teknik adam şu anda Club Brugge ile sözleşmeli ve bu Belçika kulübünün teknik politikasında önemli bir rol oynuyor. Brugge şu anda lig şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Feyenoord sadece yönetim düzeyinde hızlı hareket etmek istemiyor. Said Bakkati de De Kuip'in radarında. Sparta Rotterdam'ın şu anki yardımcı antrenörü, geçmişte hem Jaap Stam hem de Dick Advocaat yönetiminde Feyenoord'da çalışmıştı. Bakkati, Robin van Persie'nin teknik kadrosuna katılacak.