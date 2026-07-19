De Jong’un sakatlığı, Barcelona’nın kasasına büyük bir tazminat getiriyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Hollandalı oyuncusu Frenkie de Jong’un 2026 Dünya Kupası’nda oynarken yaşadığı sakatlığın ardından Barcelona kulübüne maddi tazminat ödeme yükümlülüğü altındadır.

Bu sakatlık, teknik direktör Hans Flick’in 2026/2027 sezonunun başlangıcındaki planlarına büyük bir darbe vurdu. Katalan takımının uğradığı sportif zararın telafisi mümkün olmasa da, kulüp FIFA’dan, toplam tutarı oyuncunun sahalardan uzak kalacağı gün sayısına bağlı olarak belirlenecek bir maddi tazminat alacak.

İspanyol “Sport” gazetesine göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Haziran 2023’te "Kulüpleri Koruma Programı"nı başlatmıştır. Bu program, kulüplerin uluslararası oyuncularının milli takımlarıyla uluslararası turnuvalarda oynarken fiziksel sakatlık yaşaması durumunda, bu sakatlıkların oyuncunun 28 gün üst üste tamamen ve geçici olarak sahalardan uzak kalmasına yol açması şartıyla, kulüplere maddi tazminat ödenmesini öngörmektedir.

Bu mali teminat, FIFA takviminde yer alan tarihlerde oynanan veya oyuncuların bu maçlara katılmak üzere çağrıldıkları dönemleri kapsayan, iki milli takım arasında oynanan “A kategorisi uluslararası maçlar”ı kapsamaktadır.

Koruma sistemi ayrıca, Erkekler ve Kadınlar Dünya Kupası finalleri ile Avrupa Uluslar Kupası ve Copa América gibi kıtasal federasyon şampiyonalarının finallerine hazırlık amacıyla düzenlenen A milli takımların dostluk maçlarını da kapsamaktadır.

Frenkie de Jong’un durumunda ise, oyuncu 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turunda Hollanda ile Fas milli takımları arasında oynanan maç sırasında sakatlık geçirdi.

Programın hükümleri, bir oyuncunun maruz kaldığı her sakatlık için kulüplere ödenecek tazminatın üst sınırını 7,5 milyon avro olarak belirlemektedir.

365 güne kadar süren iş göremezlik süresini kapsayan bu tazminat üst sınırına göre, oyuncunun sahalardan uzak kaldığı her gün için 20.548 avro tutarında günlük tazminat hesaplanmaktadır.

Bu maddi tazminatın hesaplanması, kulübün oyuncuya bir çalışan olarak ödediği sabit maaşa (sosyal sigorta primleri dahil) münhasıran dayanırken, tazminat tutarına ek primler, istisnai ödemeler, performansa bağlı teşvikler veya imza primleri dahil edilmez.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yönetmeliklerine göre, günlük tazminat ödemesi, geçici tam iş göremezliğin başladığı ilk günü kapsamaz; ayrıca, “bekleme süresi” olarak kabul edilen iş göremezliğin ilk 28 ardışık gününü de kapsamaz ve oyuncunun geçici tam iş göremezliğinin sona erdiği günü de içermez.

Kulübe ödenen tazminat ödemesi, oyuncunun geçici tam sakatlığı sona erdiğinde ve takımıyla tüm antrenman faaliyetlerine yeniden başlayabildiğinde veya resmi maçlara katılabildiğinde, hangisi önce gerçekleşirse, maçlara katılma konusunda fiili bir fırsat olup olmadığına bakılmaksızın veya 365 gün olarak belirlenen azami sürenin sona ermesi durumunda da aynı şekilde uygulanır.

Barcelona’nın alabileceği toplam tutar, Frenkie de Jong’un sakatlığının nihai teşhisine ve fiziksel sorununu aşıp takım arkadaşlarıyla tamamen normal bir şekilde antrenmanlara dönmesi için ihtiyaç duyacağı toplam süreye bağlıdır.

Bazı tahminlere göre, Blaugrana’nın orta saha oyuncusu dört ila altı ay arasında sahalardan uzak kalabilir ve ameliyat olması ihtimali de göz ardı edilmemektedir; bu durumda Katalan kulübü en az 2 milyon avro alacak.