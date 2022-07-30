De Jong tartışması sürüyor: Laporta, Gary Neville'ın 'maaş indirimi' çıkışına yanıt verdi

Hollandalı oyuncunun Camp Nou'daki geleceğine dair belirsizlik bulutu henüz dağılmadı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Frenkie de Jong'un maaş indirimine gitmeye zorlandığını söyleyen Gary Neville'ın iddialarını reddetti.

Hollandalı oyuncuyu takımda tutmak istediklerini söyleyen Laporta, buna karşın Manchester United transferine açık kapı bıraktı.

De Jong transferinde son durum

Manchester United ile Barcelona arasındaki görüşmeler transfer döneminin başından bu yana devam ediyor.

Manchester United yönetimi, Erik ten Hag'ın Ajax'tan öğrencisi olan De Jong'u ikna etmek için de çabalarını sürdürüyor.

Fakat Barcelona'da kalma konusundaki kararlılığını dile getiren Hollandalı yıldız Premier Lig'e gitmeye sıcak bakmıyor.

Where will De Jong be playing his club football this season? Barcelona

Manchester United

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Laporta ne söyledi?

Barcelona, De Jong'dan maaşında indirime gitmesini istemişti. CBS Sports'a konuşa Laporta bu konuya açıklık getirdi.

"İlk olarak şunu söyleyeceğim; Frenkie'nin Barcelona'da kalmasını istiyoruz. Kaliteli bir oyuncu ve iyi bir insan. Kendisi de kalmak istiyor."

De Jong'un maaşında indirime gitmeyi reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna Laporta şu yanıtı verdi:

"Yola devam edeceğiz. Bir kontratı var ve onun tercihine saygı duyacağız. O bir Barcelona oyuncusu ve ona güveniyoruz."

"Futbolda neler olacağını bilemezsiniz. Manchester United'a gitmeyecek diyemem. Bu farklı faktörlere bağlı. Ama kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ve başkan olarak kalması için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim."

Laporta, De Jong'u Chelsea'ye önerdiği yönündeki iddiaları ise reddetti.

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Laporta, Gary Neville'a yanıt verdi

Manchester United'ın efsane ismi Gary Neville, Barcelona'nın De Jong'a karşı takındığı tavırdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

'Utanç verici' ifadesini kullanan Neville, De Jong'a 17 milyon euroluk alacağı için yasal yollara başvurması tavsiyesinde bulunmuştu.

Laporta ise Neville'ın görüşlerine katılmadığını belirtti.

"Fikirlerine saygı duyuyorum, ama bana göre haksız. Biz tüm oyuncularımıza ve onların kontratlarına saygılıyız."

"Takımı daha rekabetçi hale getirmek için yeni oyunculara yatırım yapıyoruz. Bu bir döngü. Transfer yaparsınız, taraftarların ilgisi artar ve bu ekonomiye olumlu yansır. Gary, Manchester United yıllarında çok iyi bir futbolcuydu. Onun görüşlerine saygı duyuyorum."