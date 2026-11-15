Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Frenkie de Jong'un Almanya'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçında forma giyemeyeceğini doğruladı. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, önceki milli maçını erken bitirmesine neden olan fiziksel bir sorun yaşıyor.

Reklam

Orta saha oyuncusu Berlin'deki kritik maçta forma giyemeyecek

Hollanda, Almanya ile oynayacağı önemli UEFA Uluslar Ligi maçına De Jong'dan yoksun çıkacak. Teknik direktör Xavi, Berlin'de düzenlediği maç öncesi basın toplantısında Barcelona yıldızının maç kadrosuna alınmadığını doğruladı. De Jong, Hollanda'nın oyun planında önemli bir yere sahip olsa da teknik ekip pazartesi akşamı başlayacak maç öncesinde temkinli davranmayı tercih etti.

Xavi, 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olarak basın mensuplarına, “Sakatlığı çok hafif ama yarın oynayamayacak” dedi. 2026 Dünya Kupası'nın ardından Hollanda millî takımının başına geçen eski Barcelona teknik direktörü, kararın doğrudan oyuncuyla görüştükten sonra alındığını vurguladı. Xavi, “Bana oynayamayacağını söyledi, durum bu” diyerek tek bir maç yerine oyuncunun uzun vadeli sağlığına öncelik verilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Barcelona sağlık ekibiyle iletişim

Orta saha oyuncusunun yokluğu, Hollanda için özellikle Yunanistan'ı 7-0 mağlup ettikleri son maçta sergilediği etkileyici performansın ardından can sıkıcı bir durum. De Jong, bu farklı UEFA Uluslar Ligi galibiyetinde önemli rol oynamış, ardından fiziksel rahatsızlığı nedeniyle tedbir amaçlı olarak devre arasında oyundan alınmıştı.

De Jong'un Barcelona'da Hansi Flick'in projesinin temel parçalarından biri olması nedeniyle Xavi, oyuncuya yaklaşımı konusunda Katalan kulübünü rahatlatmakta gecikmedi. Barcelona'nın başhekimi Dr. Ricard Pruna'yı özellikle anan Xavi, “FC Barcelona'nın doktoru futboldaki en iyi arkadaşlarımdan biri; mesele iletişim” dedi.

Reklam Reklam

Hollanda'nın taktiksel düzenlemeleri

“Sorun yok, Frenkie'nin yalnızca hafif bir rahatsızlığı var; diğer herkes oynayabilir” diyen teknik direktör, durumun ciddi olmadığını vurguladı. Hollanda ise Almanya karşısında son beş maçını kazanamadığı seriye son vermeye çalışacak. Son galibiyetini Eylül 2019'da oynanan Euro 2020 eleme maçında 4-2'lik skorla almıştı.

Gelecek maçlar GER UEFA Nations League A 14:45 NED

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta 11 puanla lider durumda; Almanya ise sekiz puanla üçüncü sırada. Ev sahibi ekip, ikinci sıradaki Yunanistan ile aynı puanda olsa da ikili averajda rakibinin gerisinde.

Hollanda-Almanya maçında çeyrek final umutları da sahada

İki takımın Amsterdam'daki ilk karşılaşması 1-1 sona ermişti. Almanya adına açılış golünü Felix Nmecha atmış, Cody Gakpo ise uzatma dakikalarında Hollanda'ya beraberliği getirmişti. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseleceği için yaklaşan karşılaşma büyük önem taşıyor.