De Jong eleştirenlere sert çıktı: Pek çok insan futboldan hiç anlamıyor

Hollanda Milli Takımı ve Barcelona’nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, futbolun işleyişini gerçek anlamda anlamadan bu spor hakkında konuşan pek çok kişi olduğunu vurguladı ve kendisine yöneltilen eleştirilerin abartılı olduğunu, bazen de sadece şöhret peşinde olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar, oyuncunun 6. Grup maçlarında Heywood'daki NRG Stadyumu'nda İsveç'e karşı 5-1'lik ezici galibiyette ilk 11'de yer almasının ardından geldi; oysa maçta oynayıp oynayamayacağına dair şüpheler vardı.

De Jong, maçın bitiminde “SBS6” kanalına yaptığı açıklamada eleştirenlere güçlü ve doğrudan bir mesaj vermekten çekinmedi. Oyuncu, “Birçok insanın futboldan hiçbir şey anlamadığını hissediyorum. Futbolu izliyorlar ama tam anlamıyla kavrayamıyorlar. Bu kötü bir şey değil çünkü herkesin bu konu hakkında konuşmasına olanak tanıyor, ama gerçek bu.”

Barcelona’nın yıldızı oyun stilini savunmaya devam ederek şöyle devam etti: “Bazılarının, derin paslar atmadığımı söylediğini duyuyorum, ancak bu doğru değil. Onlar maçı dikkatle izlemiyorlar. Bu, maçın niteliğine ve zamanlamaya bağlı. O derin pası atabilirsin, ama sonuçta top her zaman kaleciye gider. Evet, sanırım bazı insanlar bunu anlamakta zorlanıyor. Belki bir ara onlarla oturup konuşmam gerekir. Bu aynı zamanda o anın durumuna, koşan bir oyuncu olup olmadığına ve nasıl koştuğuna da bağlıdır.”

De Jong, oyuncuların performanslarının aşırı abartılmasını eleştirdi ve İsveç maçı sonrasında, abartı olmadan objektif kriterlere dayandığı sürece eleştiri ve tartışmayı futbolun bir parçası olarak kabul ettiğini açıkladı. Şöyle dedi: "Genel olarak Hollanda’da oyuncuları biraz daha takdir edebileceğimizi düşünüyorum. Elbette bir oyuncunun iyi bir maç çıkarmadığını düşünüyorsanız eleştirebilirsiniz; bu doğal bir şey ve bununla bir sorunumuz yok. Ancak çoğu zaman konu o kadar abartılıyor ki, oyuncu hemen ‘kötü bir oyuncu’ olarak yaftalanıyor."

De Jong sözlerini şöyle tamamladı: “Yıllardır en üst seviyede ya da yüksek seviyede oynayan çok sayıda oyuncumuz var. Hepsi de iyi oyuncular. Herkes kötü bir maç geçirebilir ve bu nedenle eleştirilmesi sorun değildir. Ancak herkes canı ne isterse onu söylemek istiyor ve içimden bir ses, bunun nihayetinde şöhret kazanmak ve kendilerine bir isim yapmak için yapıldığını söylüyor.”