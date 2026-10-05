Barcelona'nın A takımı pazartesi sabahı Joan Gamper Spor Tesisleri'nde antrenmanlara geri döndü.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, milli takımlarına çağrılmadıkları için kadroda bulunan az sayıda oyuncu, şiddetli yağmura rağmen antrenmanlara yeniden başladı.

Frenkie de Jong'un sahada ekibin geri kalanına katılması bekleniyordu. Ancak yağmur altında sahaya indi, fakat tek başına antrenman yapmayı sürdürdü. Juan Garcia ve Raphinha gibi o da bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Tito Vilanova Sahası'nda grup halinde sahaya inenler ise Szczesny, Gavi, Eric Garcia, Gerard Martin, Gabriel Jesus, Bryan ve Baldé oldu; hepsi de Hansi Flick yönetiminde çalıştı. Flick, oyuncuların ligdeki bir sonraki maça hazır hale gelmesi için kalan günleri değerlendiriyor; bu maç 10 Ekim Cumartesi günü Spotify Camp Nou'da Getafe'ye karşı oynanacak.

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Özellikle sevindirici bir haber ise, Wembley Stadyumu'nda İngiltere'ye karşı oynanan ilk UEFA Uluslar Ligi eleme maçının ısınması sırasında dizinde rahatsızlık hissettiği için İspanya milli takımı kadrosundan ayrı kalan Eric'in grupla birlikte antrenman yapmasıydı.