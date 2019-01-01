De Jong: Barcelona'ya gitmeseydim Manchester City ya da PSG'yi seçerdim

Hollandalı genç yetenek, pek çok seçeneği olmasına rağmen Barcelona'yı tercih etme sebeplerinden bahsetti.

forması giyen Frenkie de Jong, Barcelona'yı neden seçtiğini ve diğer alternatiflerini anlattı.

'ta geçirdiği başarılı sezon sonrası geçtiğimiz yaz döneminde Barcelona'ya transfer olan Hollandalı yıldız, El Periodico'ya verdiği demeçte pek çok teklif olmasına rağmen parayı değil, oyun stilini ve kendisine verilen değeri seçtiğinden söz etti:

"Eğer Barcelona olmasaydı, ya da 'ye gidebilirdim. Para hakkında konuşmak doğru değil, o benim işim değil. Görüşmeler sırasında benimle para konusu hiç konuşulmadı. Bu konu menajerimi ilgilendiriyordu. Benim için en önemli olan kısım Barcelona'nın oyun tarzı ve benimle ilgili ne gibi planları olduğuydu. Beni burada oynarken görme düşüncesini anlattıklarında ikna olmuştum. Ailem ve menajerimle konuştuktan sonra Barça'yı seçtim."

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De Jong ayrıca Johan Cruyff, Marc Overmars ve Patrick Kluivert gibi efsanelerinin burada oynadıklarını bilmenin çok değerli olduğunu da söyledi:

"Cruyff Barcelona'ya gittiğinde, birçok Hollandalı insanı da buraya sürükledi. Hollandalılar iyi futbol izlemeyi ve bundan keyif almayı seviyorlar."

22 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 7 resmi mücadelede bir gol attı, bir de asist yaptı.