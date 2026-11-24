Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, Azerbaycan ekibi Sabah ile oynanacak maç öncesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna dair hedeflerinden söz etti. Turnuvanın bu sezon Katalan ekibi için ana hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Hollandalı futbolcu, stoper olarak oynamaya bakışını da açıkladı.

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Hollandalı yıldız, takımın geliştirmesi gereken bazı yönler olduğunu kabul etse de Barcelona'nın Avrupa kupası için mücadele edebileceğine inandığını belirtti ve kendisine göre şampiyonluğun en büyük favorisinin Paris Saint-Germain olduğunu ifade etti.

Barcelona, yarın çarşamba akşamı Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Sabah'a konuk olacak. Katalan ekibi bu maçta, son 16 turuna doğrudan katılım yarışındaki konumunu güçlendirecek yeni bir galibiyet peşinde.

De Jong, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefi hakkında şunları söyledi: "Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Her yıl kupayı kazanmamız bekleniyor ve bu yıl da farklı olmayacak. Daha fazla tecrübeye sahip olduğumuz doğru. Bu bizim hedefimiz, ama kazanamazsak sezon kötü geçmiş olmaz. Mücadele edebileceğimize inanıyoruz."

Barcelona oyuncusu, Mundo Deportivo gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Bana göre en büyük favori Paris Saint-Germain. Bu sezon bizi de yendiler. Gelişmemiz gerekiyor, sezon sonunda ne olacağını göreceğiz."

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Hollandalı yıldız, kendisini Barcelona formasından uzak tutan sakatlığın etkisine de değindi ve yokluğu süresince kulüpteki tüm çalışanlardan büyük destek gördüğünü vurguladı: "Bunu defalarca söyledim. Bence insanların yanımda olmadığı zamanlar, oynamadığım zamanlar. Sakatlandığımda geri dönmek zordu ama kulüpteki herkes bana destek oldu. Futbolun tadını çıkarmaya çalışıyorum."

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Teknik direktör Hansi Flick ile ilişkisi ve stoper olarak görev alma ihtimali hakkında konuşan De Jong, bunun antrenmanlarda, hocasının kendisini bu mevkide denemek istemesiyle başladığını açıkladı: "Bazı antrenmanlarda Flick nasıl bir performans göstereceğimi görmek için beni orada oynattı. Alavés maçında sanırım stoper olarak bana ihtiyacı vardı ve her şey oradan başladı."

Birden fazla mevkide oynayabilmesiyle ilgili olarak da şunları ekledi: "Daha önce de söylediğim gibi kendimi harika hissediyorum. Barcelona'dayken her zaman kendini kanıtlaman gerekir. Çok yönlülüğe gelince, kendimi orta saha oyuncusu olarak görüyorum ve herkes bu mevkide oynadığımı biliyor. Ama takımın ya da hocanın bana ihtiyacı olursa bunu her zaman yaparım."

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Hollandalı orta saha, Lamine Yamal'ın Sabah maçında forma giyemeyecek olmasına da değindi. Takımın genç oyuncunun yeteneklerini arayacağını belirten De Jong, Barcelona'nın onun yokluğunu telafi edebilecek seçkin bir oyuncu grubuna sahip olduğunun altını çizdi.

De Jong şöyle konuştu: "Lamine gibi bir oyuncu eksik olduğunda yokluğu her zaman hissedilir. Tek başına çok şey yapan, olağanüstü yetenekli bir oyuncu. Onun gibi bir oyuncu olmadığında onu kesinlikle arayacağız, ama çok yetenekli bir takımımız var ve o olmadan da kazanabilmeliyiz."

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Sakatlıktan döndükten sonra ilk 11'deki öneminin azaldığını hissedip hissetmediği sorusuna ise De Jong şu yanıtı verdi: "Hayır, sakatlandım ve şimdi geri döndüm. Kendime çok güveniyorum. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz ama elbette her zamanki gibi ilk 11'de oynamak istiyorum."

Flick ile ilişkisi, kaptanlık bandı ve yaz aylarında yaşadığı sakatlığın etkisi hakkında da konuşan De Jong, şu anki döneme odaklanmak istediğini vurguladı: "Sakatlık ve yazın yaşananlar hakkında çok konuştum. Hocayla ilişkim iyi. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, güçlüyüm ve şu an olanlara odaklanmaya çalışıyorum."

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Sezon boyunca maç yoğunluğuna dair ise De Jong, Barcelona oyuncularının çok sayıda maç oynamaya alışkın olduğunu ve yoğun fikstürden endişe duymadıklarını açıkladı: "Çok maç oynamaya alışkınız. Genellikle haftada iki ya da üç maç oynuyoruz. Hazırız ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bu tür maçları oynamaktan keyif de alıyoruz. Yorgunluk hissediyoruz ama iyi antrenmanlıyız."

Barcelona oyuncusu, ilk dakikalarda 2-0 geriye düşülen zorlu başlangıca rağmen Villarreal karşısında alınan galibiyete de değindi: "Bunda bir sorun yok. 7. dakikada 0-2 gerideydik. İlk gol, Villarreal'in harika bir gol atmasına yol açan teknik bir hataydı, ikincisi de benzerdi. Birçok pozisyon ürettik, onlar ise üretemedi. Bana göre galibiyet hak edilmişti. Maçlara kötü başlamanın bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

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De Jong, sözlerini Sabah karşısında güçlü bir başlangıç yapmanın önemine değinerek ve maçın zorluğuna karşı uyararak noktaladı: "Her maça iyi başlamak önemli. Sabah çok iyi oynuyor ve onları yenmek için en iyi hâlimizde olmamız gerekiyor."