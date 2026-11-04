Barcelona orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, çevresinde sürekli bir gürültü ve eleştiri hali bulunduğunu dile getirerek, kendisiyle ilgili gündeme gelenlere gösterilen ilginin bazı takım arkadaşlarının gördüğü ilgiyi aştığını düşündüğünü belirtti. Katalan kulübü içinde isminin ele alınış biçiminden açık bir şikâyet taşıyan bu açıklamaları dikkat çekti.

Hollandalı yıldızın açıklamaları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 3-0 yendikleri maçtaki katkısının ardından geldi. Bu karşılaşma, Barcelona formasıyla 300. kez sahaya çıkışına ulaşmasının ardından onun için özel bir anlam taşıyordu.

29 yaşındaki De Jong, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Çevremde her zaman diğerlerine kıyasla daha büyük bir gürültü olduğunu hissediyorum."

Kendisini rahatsız eden şeyin niteliğini açıklayarak şöyle devam etti: "Çevremde her zaman bir miktar gürültü oluyor, özellikle de sahada olmadığımda. Şu ya da bu sebeple bu durum, maç olmadığı için yaz aylarında ya da sakatlandığımda yaşanıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda kendimi çok iyi ve son derece güçlü hissediyorum. Etrafımda bir gürültü var mı? Benim hakkımda konuşulanların diğerleri hakkında konuşulanlardan her zaman daha fazla olduğuna dair bir hissim var, ama belki de bu sadece benim hakkımda konuştuklarında içime doğan bir duygudur. Bunlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olmadığım konular."

Fiziksel durumuyla ilgili spekülasyonlara son verme çabasıyla De Jong, önceki sorunlarını geride bıraktığını ve şu anda dizinde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Kendimi çok iyi hissediyorum. Güçlü ve hevesli hissediyorum, büyük bir motivasyonum var. Dizimde herhangi bir sorun hissetmiyorum. Yaşananlar artık geçmişte kaldı."

Bu açıklamalar, oyuncunun sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı bir dönemin ardından geldi. Ayrıca Barcelona'nın kadrosundaki seviyesi ve rolü etrafındaki tekrar eden tartışmalar da göz önüne alındığında, çevresindeki gürültünün büyüklüğünden duyduğu şikâyet bu dönemde dikkat çekici hale geliyor.

De Jong, 2019 yılında Ajax Amsterdam'dan 75 milyon euro karşılığında takıma katılmasından bu yana Barcelona ile 300 maça ulaştı ve bu süre zarfında 20 gol atarak 31 asist yaptı.

Hansi Flick'in kendisini zaman zaman stoper mevkisinde kullanmasına rağmen Hollandalı oyuncu, orta sahanın kendisini daha rahat hissettiği yer olmaya devam ettiğini vurguladı; ancak takımın ihtiyaç duyduğu herhangi bir görevi üstlenmekten çekinmediğini belirtti.

Şöyle konuştu: "Orta sahada kendimi daha rahat hissediyorum, ama takıma ihtiyaç duyduğu her mevkide yardımcı olacağım."

Ayrıca Aston Villa karşısında alınan galibiyeti de övdü ve turnuvadaki önceki tüm maçlarını kazanmış bir rakip karşısında alınan bu sonucun önemli olduğunu belirterek, Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel başlangıcını sürdürdüğünü vurguladı.