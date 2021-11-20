Watford deplasmanında alınan 4-1’lik mağlubiyeti ‘utanç verici’ olarak niteleyen De Gea, sorumluluğu oyuncuların üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Maçın başlarında bir de penaltı kaçıran Watford, Joshua King ve Ismaila Sarr’dan gelen gollerle ilk devreyi 2-0’lık üstünlükle kapatmayı başarmıştı.

Solskjaer’in takımı adına Donny van de Beek farkı bire indirmeyi başarsa da, Harry Maguire’ın oyundan atılmasıyla sahneye tekrar Watford’ın hücumcuları çıktı. Son dakikalarda Joao Pedro ve Emmanuel Dennis’in golleriyle Ranieri’nin öğrencileri, Manchester United karşısında büyük bir galibiyet elde etti.

Neler söylendi?

De Gea, ‘kâbus’ olarak nitelediği skorun ardından oyuncuların sorumlu olduğunu söyledi ve taraftarlardan da özür diledi.

Sky Sport’a konuşan İspanyol kaleci, şunları söyledi: “Konuşulacak çok fazla bir şey yok, Manchester United’ı bugünkü gibi oynadığını görmek bize utanç veriyor.”

“Oynadığımız oyun ve sahada yaptıklarımız kabul edilebilir değil. Menajeri veya teknik ekibi suçlamak kolaydır ancak suç bazen oyunculardadır. Şu ankinden çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor.”

“İlk yarı utanç vericiydi, sadece bu devrede dört gol yiyebilirdik. Takımı sahada izlemek bugün gerçekten çok zordu, kâbus devam etti.”

“Elimizden geleni yapmak ve takımımız için savaşmak istiyoruz ancak bir şeyler yolunda gitmiyor. Maçlarda görüyorsunuz, çok kırılganız. Bir kez daha taraftarlardan özür diliyorum.”

“Zor zamanlardan geçtiğimde kendime hep güvendim ancak hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü kalmamız gereken sıkıntılı zamanlar vardır. United’da oynamak için ve budan çok daha iyisini yapmak için para kazanıyoruz.”

“Bu, Manchester United değil. Daha fazlasını da söylemeye gerek yok.”

“Uzun süredir çok kötüyüz, Manchester United gibi bir kulüp kupalar kazanmak ve büyük başarılar elde etmek için savaşmalıdır; ama dürüst olmak gerekirse bu seviyeden çok uzağız. Birlikte durmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Sürekli aynı şeyleri söylüyoruzama gerçek bu, aynaya bakmalı ve hangi alanlarda gelişmemiz gerektiğini tespit etmeliyiz.”

Manchester United’ı neler bekliyor?

Alınan bu hezimet, taraftarların tekrar Solskjaer’in görevden alınmasını istemesine neden oldu.

Opta’ya göre bu yenilgi, Manchester United’ın 23 yıllık süreçte Premier Lig’e yeni yükselen bir takım karşısında en ağır mağlubiyeti oldu (Eylül 1989’da Manchester City yenilgisi).

Son dört maçında yalnızca yedi puan alan United, lider Chelsea’nin 12 puan gerisinde düştü.

Şampiyonlar Ligi’nde Villareal’le karşılaşacak Manchester United, bunun ardından Premier Lig’de Chelsea ile oynayacak.