De Gea kırdığı rekor için Schmeichel'dan özür diledi

Manchester United'ın İspanyol kalecisi, kulüp tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında , deplasmanda Aston Villa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar, bu sonuçla birlikte üst üste 4 maçını da en az 3 farkla kazanan ilk İngiliz ekip olmayı başarırken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan David De Gea bir rekorun altına daha imzasını attı.

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Manchester United formasıyla 399. maçına çıkan De Gea, kulübün efsane kalecilerinden Peter Schmeichel'ı geride bırakarak, kulüp tarihinin en çok forma giyen yabancı (Britanya Adaları dışı) oyuncu oldu.

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Karşılaşmanın ardından Manchester United TV'ye konuşan De Gea "Schmeichel'dan özür diliyorum. Bu rekorun benim için anlamı çok büyük. Uzun bir süredir buradayım ve böyle yüksek bir seviyede oynayabildiğim için gurur duyuyorum. Manchester United için bu kadar çok maça çıktığım için çok mutluyum. Umarım bir 400 maç daha oynarım." ifadelerini kullandı.

Manchester United tarihinin en fazla maça çıkan oyuncuları listesinde Ryan Giggs, 963 maçla zirvede yer alıyor.