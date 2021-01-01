De Gea en son penaltı kurtardığında dünyada durum neydi?

Uzun bir süredir penaltı kurtaramayan David De Gea bu istatistiğine penaltı kaçırmayı da ekledi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester United ile İspanyol temsilcisi Villarreal karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmanın penaltı atışlarında Sarı Denizaltılar rakibine 11-10 üstünlük kurarak kupaya uzandı.

Manchester United kalecisi David De Gea penaltı hiçbir penaltıyı kurtaramazken son penaltıda da topun başına geçerek vuruştan yararlanamadı. Villarreal'in kupayı kazanmasıyla birlikte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı tur sayısı üçe çıkarken, Beşiktaş'da kura çekimine dördüncü torbadan girecek.

De Gea en son ne zaman penaltı kurtardı?

Finaldeki penaltı atışlarından hiçbirini kurtaramayan İspanyol kaleci son olarak 23 Nisan 2016'da bir penaltı kurtarışı yapabilmişti. De Gea o tarihten bu yana kalesine atılan 36 penaltının tamamında topu filelerinde gördü.

2015/2016 sezonunda FA Cup yarı finalinde Manchester United deplasmanda Everton'a konuk olmuştu. Karşılaşmanın 57. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda topun başına Romelu Lukaku'nun vuruşuna kaleci De Gea kurtarmıştı.

O tarihten, UEFA Avrupa Ligi finalinin oynadığı güne kadar geçen süre 1860 gün...

De Gea en son penaltı kurtardığında Türkiye ve dünyada durum neydi?

23 Nisan 2016 tarihinde Manchester United'ın teknik direktörü Louis van Gaal'di.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Barack Obama başkanlık görevini yürütüyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na Yıldırım Demirören başkanlık ediyordu.

Çağlar Söyüncü daha Altınordu, Ozan Kabak Galatasaray altyapısı, Merih Demiral da Fenerbahçe altyapısında forma giyiyordu.

De Gea en son penaltı kurtardığı tarihte Portekiz'in henüz Avrupa Şampiyonası kupası yoktu.

Fransız futbolunun yeni süperstarı Kylian Mbappe o tarihte Monaco U19 takımında forma giyiyordu.

Dünya henüz koronavirüs salgınıyla karşılaşmamıştı.

Şimdilerde değer biçilemeyecek kadar büyük bir oyuncu olan Erling Haaland, ülkesi Norveç'in Bryne FK takımının altyapısında forma giyiyordu.