De Bruyne ve Lukaku tarih yazıyor… Belçika ise en büyük galibiyetlerini elde ediyor

Belçika milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda güçlü performansını sürdürdü. 7. grubun üçüncü ve son maçında Yeni Zelanda’yı 5-1’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup eden Belçika, 5 puanla grubun liderliğini garantiledi ve gol farkıyla Mısır milli takımının önünde yer aldı. ve oyuncularının bir dizi tarihi rekorla 32'li turlara yükseldi.

Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku ikilisi, her ikisi de Belçika milli takımının dünya sahnesindeki tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılar elde ederek gecenin en göze çarpan kahramanları oldular.

“Opta” tarafından yayınlanan istatistiklere göre, De Bruyne, Belçika tarihinde 3 farklı Dünya Kupası turnuvasında (2014, 2018 ve 2026) gol atan ilk oyuncu oldu.

Manchester City'nin kaptanı bununla yetinmedi; "Stats Foot"a göre, 34 yıl 11 aylık yaşıyla Dünya Kupası tarihinde Belçika için gol atan en yaşlı oyuncu oldu ve 33 yıl 7 aylıkken gol atan Li Clijsters'in elinde bulunan rekoru kırdı.

Lukaku ise, "Opta" verilerine göre Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 6'ya çıkararak, 5 gol atan Marc Wilmots'un rekorunu geçip Belçika milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en skorer oyuncusu olarak tek başına zirveye yerleşerek, tarihin en büyük Belçikalı forvetlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.

Bugünkü maçta attığı gol ve yaptığı asist sayesinde Lukaku, Dünya Kupası tarihindeki gol katkısını 8'e çıkardı (6 gol ve 2 asist). Böylece, her biri 7 gol katkısı olan Jan Kuelemans, Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'yi geride bıraktı.

Ayrıca Napoli'nin forveti, oyuna girdikten sadece 56 saniye sonra golünü attı ve Dünya Kupası tarihinde bir Belçikalı yedek oyuncunun attığı en hızlı golün sahibi oldu. "Mister Chip"e göre, bu rekor daha önce 2014 Dünya Kupası'nda ABD karşısında oyuna girdikten 5 dakika sonra gol atan Marouane Fellaini'ye aitti.

"Mister Chip" hesabına göre ise Belçika milli takımı, 2018 Dünya Kupası'nda Tunus'u 5-2 yenerek önceki rekorunu kırdı ve Dünya Kupası tarihindeki en büyük galibiyetini elde etti.