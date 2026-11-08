De Bruyne'nin Napoli oyuncularıyla yaşadığı anlaşmazlıklar kış transfer döneminde ayrılığını hızlandırıyor

Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, 2025 yazında Manchester City'den ayrılarak Napoli'ye geldi, ancak takıma tam anlamıyla uyum sağlayamadı.

Mundo Deportivo gazetesi, De Bruyne'nin son aylar boyunca istikrarsız bir performans sergilediğini belirtti ve şimdi İtalyan medyasında, oyuncunun önümüzdeki ocak ayında ayrılabileceğine dair haberler dolaşıyor.

Ekim 2025'te ciddi bir kas sakatlığı yaşamasının ardından De Bruyne, ilk sezonunda üst düzey performanslar ortaya koyamadı; bunun bir bölümü eski teknik direktör Antonio Conte ile yaşadığı gergin ilişkiye dayanıyor.

Belçikalı oyuncu, bu sezon Massimiliano Allegri yönetiminde biraz daha iyi bir performans sergiliyor, ancak "Il Mattino" gazetesi, De Bruyne ile soyunma odasındaki bazı takım arkadaşları arasında yaşanan birtakım anlaşmazlıkların ayrılığını hızlandırabileceğini vurguladı.

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Raporlar, De Bruyne'nin sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzatılmış olmasına rağmen, önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılabileceğine işaret ediyor.

Mesele yalnızca daha önce sözü edilen sorunlar değil, aynı zamanda İtalyan kulübünün De Bruyne'nin doğru zamanda ayrılmasına sıcak bakma ihtimaliyle de ilgili.

Napoli'nin gerek İtalya Serie A'sında gerekse Avrupa düzeyindeki karmaşık durumu, buna ek olarak kulübün Allegri'nin kadrosundaki bazı yapısal eksiklikleri gidermeye çalışmak için kış transfer döneminde hamle yapma ihtiyacı, takım yönetimini De Bruyne'yi önümüzdeki yaza kadar elde tutmanın ne kadar yararlı olacağını düşünmeye itebilir.

Raporlar, iki taraf arasında oyuncunun ayrılışı konusunda bir anlaşmaya varılabileceğinden bahsediyor.