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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

De Bruyne eski bir rakibinin karşısında: Napoli-Arsenal maçının ilk 11'leri

SSC Napoli U19 - Arsenal U19
SSC Napoli U19
Arsenal U19
UEFA Youth League
İtalya
İngiltere

Yaklaşan İtalya deplasmanında zorlu bir karşılaşma

 Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, iki takımın da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuklarına başlayacağı Napoli maçı için bu akşam Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk on birini açıkladı.

Arsenal'in ilk on biri şu şekilde oluştu:

David Raya, Ben White, Hincapié, Gabriel, Konsa, Mikel Merino, Saka, Declan Rice, Ödegaard, Eberechi ve Gyökeres.



Diğer tarafta ise Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri şu ilk on biri açıkladı:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafael Marín, Olivera, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Højlund, Politano ve Alisson Santos.

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