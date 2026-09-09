Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, iki takımın da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuklarına başlayacağı Napoli maçı için bu akşam Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk on birini açıkladı.

Arsenal'in ilk on biri şu şekilde oluştu:

David Raya, Ben White, Hincapié, Gabriel, Konsa, Mikel Merino, Saka, Declan Rice, Ödegaard, Eberechi ve Gyökeres.









Diğer tarafta ise Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri şu ilk on biri açıkladı:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafael Marín, Olivera, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Højlund, Politano ve Alisson Santos.