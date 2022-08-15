De Bruyne, Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki haberlere aldırış etmiyor

Manchester City, İspanyol ekibinin ilgisine rağmen Portekizli yıldızı takımda tutmaya kararlı.

Kevin De Bruyne, Barcelona'nın transfer listesinde yer alan Bernardo Silva'nın Manchester City'de kalacağına inanıyor. Portekizli orta saha, yaşadığı ekonomik problemlere rağmen üst üste transferler yapan İspanyol devinin son gözdesi konumunda.

Bernardo'yu takımda tutmak istediğini ısrarla vurgulayan Pep Guardiola, yine de bu konuda bir garanti veremeyeceğini açıklamıştı.

City'nin Bournemouth'u 4-0 yendiği maçta oyuna sonradan giren Bernardo, 90 dakikanın bitiminde tek tek tüm tribünlere giderek taraftarları alkışladı.

De Bruyne, Bernardo'nun Barcelona'ya transferi hakkında ne söyledi?

Oyuna dahil olduğunda taraftarlardan büyük destek alan Bernardo'nun ismi bir süre Etihad tribünlerinde yankılandı. De Bruyne, Bernardo'nun takım içinde de aynı şekilde sevildiğini ifade etti.

"Bence çok sevildiğini o da biliyor. Bana sorarsanız burada kalacak, o yüzden beni endişelendiren bir şey yok."

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 24911 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

20% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

11% 41+ 24911 Oylar

"Ne olursa olsun o takım için harika bir oyuncu ve bu yıl da bizimle kalmasını bekliyorum."

Haaland hakkında da konuştu

City'yi Premier Lig'in zirvesine taşıyan 4-0'lık galibiyetin yıldızı attığı nefis golle Kevin De Bruyne oldu.

Yeni transfer Erling Haaland ise seyircisi önünde çıktığı ilk maçta sadece sekiz kez topla buluşup, yalnızca iki pas attı, fakat İlkay Gündoğan bunlardan birini asiste dönüştürmeyi başardı.

De Bruyne, Haaland'ın performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Gol atmadığında bundan bahsediyorlar, ama ilk golün asistini yaptı ve birkaç pozisyona girdi."

"Bizim pozisyona girmemize yardımcı oldu, yapması gerekeni yaptı. Diğer maçlarda o da gol atacak."

"Sistemin merkezindeki oyuncu olmak kolay değil. Rakipler sürekli 11 kişiyle topun arkasına geçiyor. Topla buluştuğu anlarda hep tehlike yarattı."

"Tehlikeli olmak için topla fazla buluşmanıza gerek yok. Takıma birçok yönden katkı yapıyor ve bundan şikayetçi değil."