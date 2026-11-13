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Ronald de Boer, Radio 538'de Wout Weghorst hakkında net bir görüş ortaya koydu. Eski millî futbolcuya göre teknik direktör Xavi, forvet oyuncusunu artık kadroya çağırmamalı.

Weghorst, Ronald Koeman döneminde genellikle Hollanda Millî Takımı'nın kadrosunda yer alıyordu. Koeman'ın halefi Xavi ise FC Twente'nin golcüsüne güvenmiyor gibi görünüyor.

İspanyol teknik direktör genellikle Donyell Malen ve sakatlığı nedeniyle kadrodan ayrılan Brian Brobbey'yi tercih ediyor. Mexx Meerdink ve Joshua Zirkzee de Xavi'nin seçenekleri arasında.

De Boer'e Radio 538'de Weghorst'un maçların son bölümünde oyuna girebilecek ideal bir koz olduğu görüşü soruldu. Yorumcunun bu konuda çekinceleri var. "Ben artık ona yatırım yapmazdım" diyerek görüşünü net bir dille dile getirdi.

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"Yanlış anlaşılmasın, Wout'u çok severim. Yaptığı her şey harika. Ama Uluslar Ligi güzel olsa da çok önemli değil" diyen De Boer, Xavi'nin Hollanda Millî Takımı'nda öncelikle uzun vadeyi düşünmesi gerektiğini savundu.

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"Öncelikle 'İki yıl sonra elimde ne olacak?' diye bakmalısın. Elemeler (EURO 2028 için, editörün notu) başlayacak; bence en önemlisi bu. İşler gerçekten yolunda gitmiyorsa normalde son on dakikada Virgil van Dijk'ı ileri gönderirsin. O, Wout'tan daha iyi kafa vuruyor."

De Boer, "Elbette Denzel Dumfries de orada oynayabilir" diyerek bir seçenek daha sundu. "Dolayısıyla bana göre maçın son bölümünde oyuna girebilecek başka seçenekler de var. Bu yüzden şu anda Wout'u tercih etmezdim."

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Weghorst (34), Hollanda Millî Takımı formasıyla çıktığı 53 maçta 14 gol attı. Tecrübeli oyuncu son olarak Dünya Kupası'nda, Hollanda'nın son 32 turunda Fas'a elendiği maçta forma giydi. Weghorst penaltı atışlarında gol attı ancak bu yeterli olmadı.

Koeman'ın ayrılışının ardından Weghorst, Hollanda Millî Takımı'nda gözden düştü. Xavi, daha önce Manchester United ve VfL Wolfsburg gibi takımlarda oynayan forveti şimdilik kadroya çağırmayı gerekli görmüyor.